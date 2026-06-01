薔蜜颱風影響持續 國籍航空飛往日本航班異動1次看

薔蜜颱風今下午已減弱為輕度颱風，但持續往日本方向前進，預估明天到沖繩附近海面。中華航空宣布，受到薔蜜颱風影響，明天桃園飛往名古屋航班取消；長榮航空明天桃園往返沖繩2航班取消；星宇航空取消明天台中往返熊本2航班；台灣虎航明桃園及高雄往返沖繩的4航班則延後起飛。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，蜜颱風今下午2點已減弱為輕度颱風，目前位於台北東方約580公里海面上，向北北東轉東北進行，預計明天到沖繩附近海面，周三、周四往日本前進，呼籲國人周四前赴日本需留意航班及颱風資訊。

華航宣布，受薔蜜颱風影響，周二、周三（2、3日）航班異動，其中明（2日）CI150桃園飛往名古屋航班取消；CI172/CI173桃園往返大阪、CI176/CI177高雄往返大阪等航班提前；CI120/CI121桃園往返沖繩、CI178/CI179桃園往返高松、CI118/CI119桃園往返鹿兒島等航班延後。

6月3日部分，CI151名古屋飛往桃園航班取消，另CI154/CI155桃園往返名古屋等航班放大機型。

長榮航空於官網公告，受薔蜜颱風影響，明天桃園往返沖繩BR112、BR113航班取消，建議旅客前往機場前預先查閱「航班到離動態」或下載長榮航空App，以掌握最新航班動態。

虎航表示，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明天部分航班延後起飛，包含IT230/IT231桃園往返沖繩那霸、IT288/IT289高雄往返沖繩那霸等航班，此外， IT212/IT213 桃園往返大阪關西則將提前飛。

星宇航空表示，受薔蜜颱風影響，6月2日台中往返熊本JX316/JX317航班取消，呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。