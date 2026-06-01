好人易內耗、壞人反而長壽？ 醫師破解迷思：你不用變混蛋

社群近日出現一則熱門討論，有網友因男友罹癌，開始意識到人體脆弱，卻想到身邊某些「嘴巴壞」、生活習慣不佳的人，反而似乎活得很久，好奇為何會有這樣的現象。底下也有網友分享家族經驗，稱外婆年輕時常抽二手菸、情緒上也經常勒索他人，卻活到90歲自然老化過世；反觀母親重視養生，卻不到50歲罹患乳癌、60多歲離世，引發不少人共鳴。

對此，醫師杜承哲在臉書發文指出，目前醫學研究確實顯示，長期心理壓力與較高死亡率有關。英國一項整合10個大型世代研究、共6.8萬人的分析發現，心理困擾越高，未來死亡風險也越高，且呈現「劑量反應關係」，也就是困擾越嚴重，風險增加越多。

不過杜承哲也強調，這不代表人一定要用言語傷害別人、變得惹人厭才會健康。若本身不是那種個性，硬要模仿也未必做得到，甚至所謂鬥雞性格，也可能帶來更多心血管壓力。

他建議，真正可行的方法是替自己劃出界線，例如明白「我是善良的人，但我不可能拯救世界」，或是「我可以積極工作，但下班時間line不會回」。此外，改善睡眠、規律運動、降低慢性疲勞、減少咖啡因與長期焦慮刺激、接觸自然及維持穩定社交，藉由神經科學有助減少身心內耗。

杜承哲也提到，當突發事件造成焦慮崩潰時，可透過「生理性嘆息」作為急救方式，讓身體重新穩定下來。換言之，想活得低壓，不必模仿外耗他人的混蛋個性，而是先救自己。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康