快訊

明天高溫上看36度 周五變天「雷雨狂炸2地成降雨熱區」

著名不孕症機構、送子鳥生殖中心爆裝攝影機 名醫兼負責人20萬交保

黃仁勳今在GTC演說後 台指期夜盤反彈逾百點

聽新聞
0:00 / 0:00

好人易內耗、壞人反而長壽？ 醫師破解迷思：你不用變混蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
家庭糾紛示意圖。圖／AI生成
家庭糾紛示意圖。圖／AI生成

社群近日出現一則熱門討論，有網友因男友罹癌，開始意識到人體脆弱，卻想到身邊某些「嘴巴壞」、生活習慣不佳的人，反而似乎活得很久，好奇為何會有這樣的現象。底下也有網友分享家族經驗，稱外婆年輕時常抽二手菸、情緒上也經常勒索他人，卻活到90歲自然老化過世；反觀母親重視養生，卻不到50歲罹患乳癌、60多歲離世，引發不少人共鳴。

對此，醫師杜承哲在臉書發文指出，目前醫學研究確實顯示，長期心理壓力與較高死亡率有關。英國一項整合10個大型世代研究、共6.8萬人的分析發現，心理困擾越高，未來死亡風險也越高，且呈現「劑量反應關係」，也就是困擾越嚴重，風險增加越多。

不過杜承哲也強調，這不代表人一定要用言語傷害別人、變得惹人厭才會健康。若本身不是那種個性，硬要模仿也未必做得到，甚至所謂鬥雞性格，也可能帶來更多心血管壓力。

他建議，真正可行的方法是替自己劃出界線，例如明白「我是善良的人，但我不可能拯救世界」，或是「我可以積極工作，但下班時間line不會回」。此外，改善睡眠、規律運動、降低慢性疲勞、減少咖啡因與長期焦慮刺激、接觸自然及維持穩定社交，藉由神經科學有助減少身心內耗。

杜承哲也提到，當突發事件造成焦慮崩潰時，可透過「生理性嘆息」作為急救方式，讓身體重新穩定下來。換言之，想活得低壓，不必模仿外耗他人的混蛋個性，而是先救自己。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

醫師 壓力

延伸閱讀

護專生見大體老師「二手菸肺」驚呆 醫示警：罹癌機率增3成

產後情緒變化應注意！網友熱議五大「產後憂鬱跡象」 新手爸媽別輕忽

白髮冒出不想見人？心理師揭「抗老焦慮」：怕的其實不是變老

小睡也有危險時段！研究揭「這時間小睡」恐釀心臟病、失智危機

相關新聞

明天高溫上看36度 周五變天「雷雨狂炸2地成降雨熱區」

薔蜜颱風今下午已減弱為輕度颱風，未來將持續往日本方向前進，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明、後2天各地多雲到晴，午後慎防雷陣雨，周五起受到低壓帶影響，天氣變得不穩定，尤其南部、台東為降雨熱區，需注意雷雨及局部大雨。

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

中文名字「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），歷經一年的努力，6月1日中午從我國外交部駐澳洲雪梨辦事處處長吳正偉手上取得全新的中華民國護照，重新取得台灣人身分。

飛日本注意！颱風薔蜜逼近沖繩 多家航空航班異動一次看

颱風薔蜜靠近日本，多家航空公司今天宣布，明天與6月3日赴日本部分地區有航班異動，提醒旅客特別留意

獲「食品界米其林」肯定！台糖4產品參賽比利時國際風味評鑑所共摘七顆星

台糖公司1日公布參加有「食品界米其林」稱號的國際風味評鑑所（ITI）2026風味絕佳獎評鑑結果，以四項產品挑戰評鑑，最終全數獲獎，摘下七顆星殊榮。獲獎的四項產品分別為「台糖鹼性離子水」（2星）、「台糖洛花穀香」（2星）、「台糖水煮鮪魚」（2星）及「台糖安心豚高粱酒香腸」（1星）。

好人易內耗、壞人反而長壽？ 醫師破解迷思：你不用變混蛋

社群近日出現一則熱門討論，有網友因男友罹癌，開始意識到人體脆弱，卻想到身邊某些「嘴巴壞」、生活習慣不佳的人，反而似乎活得很久，好奇為何會有這樣的現象。底下也有網友分享家族經驗，稱外婆年輕時常抽二手菸、情緒上也經常勒索他人，卻活到90歲自然老化過世...

高希均九十歲回憶錄新書發表 慶生祈願「和平幸福」

遠見、天下文化事業群創辦人高希均今天舉行回憶錄新書發表會，這是高希均首度親筆撰述的九十年人生紀實《高希均回憶錄：從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」》，會後更為高希均慶生，送上九十歲生日蛋糕，其上寫著核心信念「和平幸福」，希望台灣、大陸、美國都能彼此和平發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。