明天高溫上看36度 周五變天「雷雨狂炸2地成降雨熱區」

薔蜜颱風今下午已減弱為輕度颱風，未來將持續往日本方向前進，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明、後2天各地多雲到晴，午後慎防雷陣雨，周五起受到低壓帶影響，天氣變得不穩定，尤其南部、台東為降雨熱區，需注意雷雨及局部大雨。

鄭傑仁說，薔蜜颱風今下午2點已減弱為輕度颱風，目前位於台北東方約580公里海面上，向北北東轉東北進行，預計明天到沖繩附近海面，周三、周四往日本前進，國人周四前赴日本需留意航班及颱風資訊。

未來1周天氣部分，鄭傑仁指出，明、後2天（2、3日）各地多雲到晴，午後有雷陣雨。周二（2日）山區有局部短暫雷陣雨，周三（3日）大台北、宜蘭、其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

周四（4日）南邊帶來水氣增多，南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的好天氣，午後中部以北、宜蘭、其他山區有局部短暫雷陣雨，其中，中部以北需留意局部較大雨勢。

周五至下周一（5至8日）受到低壓帶影響，天氣變得不穩定，周五（5日）南部、台東有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨。

周六（6日）各地都有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部較大雨勢；周日、下周一（7、8日）受到低壓帶影響，南部有局部短暫陣雨或雷雨，中部、花東有零星短暫陣雨或雷雨，北部、東北部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

鄭傑仁提醒，周五至下周一受到低壓帶影響期間的不確定性高，可能有熱帶擾動在低壓帶發展，不排除發展成熱帶性低氣壓，但強度目前各模式預測分歧，是否發展為颱風仍不確定，但不論強度為何，降雨熱區主要集中在南部、台東。

溫度部分，鄭傑仁表示，明天至周四感受仍悶熱，各地高溫約31至35度，局部高溫更上看36度；周五至下周一受到低壓帶影響，高溫略降，但沒下雨時仍感受悶熱，東部高溫約30至32度，西部30至34度，各地低溫則約24至28度。