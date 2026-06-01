非洲比較熱？他被台灣高溫逼瘋 住史瓦帝尼18年「從沒受過這種委屈」

台灣連日高溫讓不少民眾直呼吃不消，來自非洲史瓦帝尼、定居台灣的網紅Youtuber「丹哥」以自己在非洲史瓦帝尼生活18年的經驗，反駁不少人對「非洲一定很熱」的刻板印象，意外引發上萬網友共鳴。

他在5月29日發文中寫道，經歷這兩天的致命高溫後，「我不允許任何人聽到非洲就跟我說『你的國家一定很熱吼』」。他表示，自己在史瓦帝尼生活18年，真的從來沒有受過這種天氣委屈，形容台灣天氣根本是「暴力狂暴熱」，也笑稱很高興順便幫大家科普新知識。

從他分享的天氣截圖可見，史瓦帝尼首都姆巴巴內（Mbabane）當時氣溫僅12度，天氣晴朗，當日高溫22度、低溫11度；另一張搜尋截圖則提到，史瓦帝尼屬亞熱帶型氣候，因地形高低差異大，冬季平均氣溫約12至15度，並非外界想像中的全年酷熱。

對照台灣5月29日天氣，中央氣象署當天發布高溫特報，台南玉井飆上40.2度創下這波熱浪新高溫；前幾天台灣也受太平洋高壓影響，大台北、中南部內陸、花東縱谷局部高溫上看37度，體感溫度甚至可能超過40度。

貼文曝光後，網友也紛紛留言笑稱，「超好笑，連非洲人都受不了台灣的天氣」、「台北盆地是大蒸籠，你我都是小籠湯包」、「原來可以去你們國家避暑」，成為高溫天氣下的另類生活觀察。

事實上，非洲不少地方以高原地形為主，氣溫未必像外界想像中一路熱到底；真正偏熱的區域多在撒哈拉沙漠、薩赫爾地帶或低海拔地區，像史瓦帝尼這類地勢較高的國家，氣候反而有明顯涼意。