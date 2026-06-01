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日本東京都現代美術館 9月首推台灣現代美術大展

中央社／ 台北1日電

由台灣民間領軍、政府齊力，日本東京都現代美術館9月將推出台灣近代美術大展「共時的星叢」，匯聚黃土水、陳澄波、郭雪湖等約200件名家作品，搭配日本展品還原百年前時空。

日本東京都現代美術館（MOT）透過官方網站預告，「共時的星叢：跨越邊界的藝術之眼」展覽（Synchronic Constellation: Cross-Boundary Perspectivesin Art）將是台灣現代藝術首次在日本舉辦如此大規模的展覽。

日本東京都現代美術館曾推出如坂本龍一「觀音．聽時」大展、大衛·霍克尼（David Hockney）個展等熱門展覽，是日本以現代藝術聞名的美術館，此次「共時的星叢：跨越邊界的藝術之眼」展覽由台灣導演黃亞歷與日本策展人金島隆弘共同策展。

黃亞歷今天向中央社記者表示，此次展覽起點可追溯至他執導的紀錄片「日曜日式散步者」，在拍攝過程中，他以風車詩社為核心，漸漸發現原來台灣在日治時期有那麼豐富的文藝環境，過去他對這片土地上的文化所知有限，這部紀錄片讓他如滾雪球般認識越來越多在地藝術家。

電影拍完後，黃亞歷還與國立台灣美術館合作，以「日曜日式散步者」延伸出展覽「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」，以電影主軸折射那個年代的藝術家群像，最終吸引高達10萬人次觀展，讓團隊萌生出持續推行展覽的想法。

「共時的星叢」展覽計畫統籌李玉華表示，2019年展出時，其實前輩藝術家如黃土水、陳澄波等人並不如今天一樣被大眾所認識，但在當時展出的盛況讓他們感覺到大家想要重新觀看那個時代作品的熱切，也更覺得應該要讓更多人看到。

後來團隊逐步向法國、日本、韓國等地館所洽談合作與討論，最終獲東京都現代美術館回應，展覽內容經雙方2至3年討論，將展現與2019年國美館展覽全然不同面貌，從原訂1層樓規模擴大至2層樓，台灣展品估計約有200件作品及約600件跨越文學、音樂、戲劇等多元領域的歷史文獻史料，日本展品則預計約100件。

展品橫跨繪畫、雕塑等，像是陳澄波「嘉義公園一景」、郭雪湖「南街殷賑」線稿、林玉山「黃牛」、陳進「悠閒」、蒲添生「詩人」還有黃土水「山本悌二郎像」等，此外，團隊也另外以3D掃描製作黃土水「水牛群像」模型，讓民眾可觸碰感受紋理。

黃亞歷坦言，因是團隊自發展覽，過程相對也比較艱難，資金與展品都有賴於外界相助，包含國美館、國立歷史博物館、台北市立美術館等台灣15家以上美術館、博物館及藏家都借出典藏，外交部與文化部提供協助外，民間企業也投入贊助。

黃亞歷表示，展場設計將由團隊「有用主張」操刀，到時光是展場結構便由12人、4個貨櫃船運輸送，與日本團隊一同施作，將會以創意呈現這些橫跨多元媒材的內容。他很感謝這些台灣文化歷程故事願意被聆聽，也希望透過展覽讓人真正看見這些藝術家。

「共時的星叢：跨越邊界的藝術之眼」展覽將在9月5日起到12月13日展出，地點在日本東京都現代美術館企劃展示室1F、3F。

美術館 日本 陳澄波

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