桃捷偕東京單軌電車簽MOU 借鏡日本提升服務品質

桃園市長張善政今天出席「桃捷公司與東京單軌電車株式會社合作備忘錄簽約儀式」表示，日本軌道運輸發展成熟，簽署MOU有助借鏡日本經驗提升服務品質，帶動城市發展與觀光推廣。

張善政今天出席在大園區舉行的簽約儀式表示，日本軌道運輸在準點率、安全管理、沿線開發及觀光行銷具國際水準；東京單軌電車營運超過60年，除肩負交通運輸功能，也成功打造觀光品牌，桃園捷運綠線預計年底投入營運，路網規模持續擴大，簽署MOU可作為精進營運管理與旅客服務重要助力。

東京單軌電車株式會社代表取締役社長宮田久嗣透過翻譯指出，桃園機場捷運與東京單軌電車同樣肩負連結國際機場、服務通勤民眾及觀光旅客的重要任務，兩者在運輸功能及觀光推廣上具有相近使命；期盼透過合作意向書簽署，深化台日軌道運輸合作，創造互利雙贏。

桃園大眾捷運公司表示，捷運路網正持續規劃與推動，整體建設及營運發展將延續數十年，近年來積極拓展國際合作，陸續與南海電鐵、京成電鐵、阪神電鐵、韓國機場鐵路及新加坡SMRT地鐵等國際軌道業者簽署合作協定，透過營運經驗分享及聯合行銷，持續提升桃園機場捷運國際知名度，透過各面向展開實質合作，創造更多與國際互惠交流機會。