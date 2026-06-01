遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

中文名字「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），歷經一年的努力，6月1日中午從我國外交部駐澳洲雪梨辦事處處長吳正偉手上取得全新的中華民國護照，重新取得台灣人身分。

凡妮莎取得新發的中華民國護照時，相當激動，她說，她非常感謝台灣駐澳洲外交人員、尤其是駐雪梨辦事處的大力協助，從未放棄協助她尋根，過去這段時間也耐心回復她的問題，並居間與國內相關單位聯繫，終於圓了他的夢。

凡妮莎同時也感謝先前立委王鴻薇的幫忙，以及各方的關心與協助，讓她得以如願。

不過遺憾的是，到今天她還未能在台灣找到生母，還她尋根的心願。她說，她計劃明年要再回來台灣，遊覽台灣各地的風光。

吳正偉處長也恭喜凡妮莎能順利領取換發的新護照，並說明在過去近一年的時間裡，外交部與衛福部、內政部等相關單位通力合作，逐步釐清過去的歷史文件及戶政紀錄，協助她換照，也感謝她的耐心等候。

我駐雪梨辦事處指出，關於尋親部分，政府仍持續協助外，凡妮莎仍與其澳洲夫婿鍥而不捨多方爬梳網路，尋找與身世相關的文書資料，並多方尋找親生父母的線索，也希望未來各界倘有其他相關資訊或有知悉當年情況的民眾，能與凡妮莎聯繫，以成全她長年尋親的夙願。

據了解，原名王雯的凡妮莎於民國69年2月20日在台北市出生後，遭販嬰集團送交澳洲的大衛邁爾斯夫婦收養。

69年6月6日她持中華民國護照，由澳洲養父母從桃園機場辦出境出境到澳洲。自此，她在澳洲成長，去年決定來台尋根。