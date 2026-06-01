快訊

黃仁勳傳5日訪韓…這次不吃炸雞啤酒「改嗑這道美食」 還將赴韓職開球

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

聽新聞
0:00 / 0:00

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

聯合報／ 記者蕭白雪/台北即時報導
在歷經一年多的尋根之旅，凡妮莎(右)今天終於從我國駐雪梨辦事處處長吳正偉手上收到嶄新的中華民國護照。照片來源/ 凡妮莎提供
在歷經一年多的尋根之旅，凡妮莎(右)今天終於從我國駐雪梨辦事處處長吳正偉手上收到嶄新的中華民國護照。照片來源/ 凡妮莎提供

中文名字「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），歷經一年的努力，6月1日中午從我國外交部駐澳洲雪梨辦事處處長吳正偉手上取得全新的中華民國護照，重新取得台灣人身分。

凡妮莎取得新發的中華民國護照時，相當激動，她說，她非常感謝台灣駐澳洲外交人員、尤其是駐雪梨辦事處的大力協助，從未放棄協助她尋根，過去這段時間也耐心回復她的問題，並居間與國內相關單位聯繫，終於圓了他的夢。

凡妮莎同時也感謝先前立委王鴻薇的幫忙，以及各方的關心與協助，讓她得以如願。

不過遺憾的是，到今天她還未能在台灣找到生母，還她尋根的心願。她說，她計劃明年要再回來台灣，遊覽台灣各地的風光。

吳正偉處長也恭喜凡妮莎能順利領取換發的新護照，並說明在過去近一年的時間裡，外交部與衛福部、內政部等相關單位通力合作，逐步釐清過去的歷史文件及戶政紀錄，協助她換照，也感謝她的耐心等候。

我駐雪梨辦事處指出，關於尋親部分，政府仍持續協助外，凡妮莎仍與其澳洲夫婿鍥而不捨多方爬梳網路，尋找與身世相關的文書資料，並多方尋找親生父母的線索，也希望未來各界倘有其他相關資訊或有知悉當年情況的民眾，能與凡妮莎聯繫，以成全她長年尋親的夙願。

據了解，原名王雯的凡妮莎於民國69年2月20日在台北市出生後，遭販嬰集團送交澳洲的大衛邁爾斯夫婦收養。

69年6月6日她持中華民國護照，由澳洲養父母從桃園機場辦出境出境到澳洲。自此，她在澳洲成長，去年決定來台尋根。

出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。照片來源/ 凡妮莎提供
出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。照片來源/ 凡妮莎提供

澳洲 護照 雪梨 王鴻薇

延伸閱讀

韓妹用e-Gate入境台灣 護照少1物讓她好失落：少了意義感

才爆2度罹癌！凱莉米洛認「吸毒又劈腿」刻骨銘心愛過「他」永生難忘

熱戀度假變噩夢！61歲女深夜「屎意襲來」剉床單 竟是這怪病害的

【帶著爸媽去旅行】阿莉霞／我們的家族旅行進化史

相關新聞

把握最後好天氣！3日前氣溫穩定偏高 這天起全台轉雨持續至下周

氣象署今天表示，3日之前天氣相對穩定，各地氣溫偏高，4日南方水氣漸增，5日起持續至下周各地轉雨，5、6日全台有雨，其中5...

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

中文名字「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），歷經一年的努力，6月1日中午從我國外交部駐澳洲雪梨辦事處處長吳正偉手上取得全新的中華民國護照，重新取得台灣人身分。

飛日本注意！颱風薔蜜逼近沖繩 多家航空航班異動一次看

颱風薔蜜靠近日本，多家航空公司今天宣布，明天與6月3日赴日本部分地區有航班異動，提醒旅客特別留意

獲「食品界米其林」肯定！台糖4產品參賽比利時國際風味評鑑所共摘七顆星

台糖公司1日公布參加有「食品界米其林」稱號的國際風味評鑑所（ITI）2026風味絕佳獎評鑑結果，以四項產品挑戰評鑑，最終全數獲獎，摘下七顆星殊榮。獲獎的四項產品分別為「台糖鹼性離子水」（2星）、「台糖洛花穀香」（2星）、「台糖水煮鮪魚」（2星）及「台糖安心豚高粱酒香腸」（1星）。

國內線撐不住？華信高花、中花恐停飛 董事長陳大鈞：7月前提出申請

國內機票票價凍漲26年，國內線業者喊話調漲票價，華信航空董事長陳大鈞日前也直指，高雄-花蓮航線年虧7000萬，盼停飛以減損及增加需求較高航線，今天再說7月前申請停飛。對此，交通部民航局長何淑萍表示，待華信正式提出申請後再做整體評估。

16歲成無照騎車高峰…一年3707名少年死傷 專家：家庭與社會支持失靈

「未成年無照騎車」長期被視為交通違規問題，但專家指出，許多青少年騎上機車的背後，隱藏的其實是家庭支持不足、交通資源缺乏與經濟壓力等結構性困境。如果只是一味開罰，卻忽略孩子為何冒險上路，恐怕難以真正降低事故發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。