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「便當旅程新食代」鐵路便當節5日登場 15家日本鐵道業者跨海應援

中央社／ 台北1日電

國營台灣鐵路股份有限公司今天說，鐵路便當節預計6月5日到8日在台北車站大廳登場，今年以「便當旅程新食代」為主題，參展家數再創新高，包括15家日本鐵道業者跨海應援。

台鐵舉辦展前記者會表示，包括國際業者、文化創意品牌及異業品牌跨域參展，也將首度公開由台鐵台北、七堵、台中、高雄、花蓮與台東等餐旅分部合力研發年度限定餐盒，對接「風味傳承」與「創新食感」，將「便當旅程新食代」化為實體美味。

台鐵說，詢問度最高的是以職人最高規格打造「鰻香豐味木盒便當」、「珍饌羽珠燒雞蒸籠便當」、「石分鰻意木盒便當」及「海陸雙響蒸籠便當」。

此外，台鐵表示，將與國家鐵道博物館籌備處跨界聯名推S212與S206柴電機車頭經典便當，透過復刻視覺記憶，讓便當成為收藏等級文化載體。

便當 日本 台鐵

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