「便當旅程新食代」鐵路便當節5日登場 15家日本鐵道業者跨海應援

「未成年無照騎車」長期被視為交通違規問題，但專家指出，許多青少年騎上機車的背後，隱藏的其實是家庭支持不足、交通資源缺乏與經濟壓力等結構性困境。如果只是一味開罰，卻忽略孩子為何冒險上路，恐怕難以真正降低事故發生。

2026-06-01 16:54