飛日本注意！颱風薔蜜逼近沖繩 多家航空航班異動一次看

颱風薔蜜靠近日本，多家航空公司今天宣布，明天與6月3日赴日本部分地區有航班異動，提醒旅客特別留意。

根據交通部中央氣象署觀測，颱風薔蜜今天下午2時的中心位置在北緯25.5度，東經127.3度，以每小時24公里速度，向北北東進行，預計將影響日本。

多家航空公司今天公布赴日本航班異動資訊，台灣虎航表示，基於飛行安全考量，明天IT230/IT231桃園往返沖繩那霸、IT288/IT289高雄往返沖繩那霸延後起飛，建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。

長榮航空指出，明天BR112、BR113桃園-沖繩航班取消；BR186、BR185將放大機型為波音777-300ER，以利疏運旅客。

長榮航空表示，由於颱風不確定因素影響，建議旅客前往機場前，請先查閱航班到離動態網站，以了解最新航班動態。

中華航空指出，受到薔蜜影響，明天CI150桃園飛往名古屋取消；CI172/CI173桃園往返大阪、CI176/CI177 高雄往返大阪航班提前；CI120/CI121桃園往返沖繩 、CI178/CI179桃園往返高松、CI118/CI119桃園往返鹿兒島航班延後。

中華航空表示，6月3日CI151名古屋飛往桃園航班取消；CI154/CI155桃園往返名古屋放大機型。

中華航空指出，將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

星宇航空日前公布，6月2日的台北-沖繩JX870、沖繩-台北JX871、台中-沖繩JX302、沖繩-台中JX303則是延後起飛。