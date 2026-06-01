獲「食品界米其林」肯定！台糖4產品參賽比利時國際風味評鑑所共摘七顆星

台糖公司1日公布參加有「食品界米其林」稱號的國際風味評鑑所（ITI）2026風味絕佳獎評鑑結果，以四項產品挑戰評鑑，最終全數獲獎，摘下七顆星殊榮。獲獎的四項產品分別為「台糖鹼性離子水」（2星）、「台糖洛花穀香」（2星）、「台糖水煮鮪魚」（2星）及「台糖安心豚高粱酒香腸」（1星）。

台糖表示，今年是台糖第2年參加國際風味評鑑所（ITI）評鑑，去年台糖首度參賽獲得五項產品七顆星佳績後，今年再次以四項產品挑戰評鑑，一樣摘下七顆星殊榮。

參賽的台糖商銷事業部表示，此次獲獎橫跨了水、餅乾、罐頭及加工肉品等不同類別的品類，除再次證明台糖的產品深獲國際評審的肯定外，也驗證台糖商銷事業部在生產不同類別的商品，皆具有一定的水準，而且這些商品百分百台灣製造，台灣寶島不只晶片很強，本土食品也很厲害。

台糖商銷強調，這次獲獎品項皆為個人及家庭的常備好物。無論是水質純淨、口感清爽甘甜的鹼性離子水，風味天然、營養豐富的洛花穀香餅乾，取得雙潔淨標章、清爽不膩的水煮鮪魚，或是嚴選安心豚並融入高粱酒香、風味醇厚的香腸，都充滿台灣在地風味、料好實在、品質有保障。

台糖今年迎接成立80週年，購買台糖產品還可抽多項好禮，最大獎(頭獎1名)可一次獲得5張台糖尊榮住宿券(含長榮酒店（台南）總統套房、台北會館尊榮套房、尖山埤渡假村醉月小樓等)，買越多、中獎機會越高。

比利時國際風味評鑑所（ITI，International Taste Institute）成立於2005年，素有「食品界米其林」稱號，該獎項由來自全球各地的專業主廚及飲品專家組成評審團，全程採匿名盲測，依外觀、香氣、口感、餘韻及整體印象等國際感官分析標準進行客觀評分，評鑑結果廣受食品及飲品業界認可。1 星產品被認為是優秀產品 ，在其所屬類別中具有較高的風味品質，評分介於70%至80%之間。2 星產品被認為是傑出產品，在其所屬類別中表現突出，評分介於80%至90%之間。