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學者專家：少年犯罪防治應重身心發展 以家為核心

中央社／ 台北1日電

針對司法矯治、偏差或失蹤兒少，衛福部以「逆境少年及家庭支持服務計畫」，盼降其接觸犯罪環境與機會風險。學者專家指出，國際上少年犯罪防治已轉向強調兒少身心發展，應以家庭為核心輸送服務。

立法院厚生會、厚生基金會今天為衛生福利部所辦理「逆境少年及家庭支持服務計畫」召開專家會議，盼深入討論高關懷兒少優先辨識與介入門檻建立、一主責多協力架構下主責單位定位，及跨網絡資訊介接與資料運用成效與缺口盤點，助逆境少年成長。

台灣大學社會工作學系名譽教授鄭麗珍指出，台灣近年社會改變，家庭人數減少。鄭麗珍指出，家庭遭遇地震災害、意外死亡等非預期巨大事件時，是靠家庭支持與認知緩衝，然而有藥酒癮、家庭關係衝突、失業、身障等脆弱因子的家庭，在壓力事件發生時，無法提供足夠支持，加上兒少自我保護能力不足，兒少發展易因此受到阻礙，因此在兒少工作上，需要以家庭為核心，輸送服務。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，過去少年問題多是竊盜、暴力等，現在少年則可能加入詐騙集團、擔任毒品小蜜蜂或詐騙車手、甚至加入兒少性剝削與線上博弈客服等產業，行為已經脫離單一問題。

對於進到司法矯正學校的孩子，張淑慧說，不少風險早就可預見，更經常伴隨自傷、自殘等心理健康問題，但發展風險才是真正核心。她說，國際上，少年犯罪防治模式，已經從矯治轉向強調兒少身心健康發展；然而人類所面對的第一個學習組織，也就是家庭，經常是問題的根源。

張淑慧指出，現在所有家庭服務都在問題發生後才啟動，或只在兒童階段提供親子教育資源，在少年階段卻資源嚴重不足，政策過度偏重少年個人處遇；且這些孩子身上可能同時有脆弱家庭、學校輔導、少年保護與逆境服務等多重共案，卻容易變成主責、優先應處理風險不清，與18歲後服務出現斷點等問題。

宜蘭縣德安家庭關懷協會執行長李建清指出，這類把少年與家庭都納入服務對象的計畫，在許多國家都已納入國家責任，在國內卻仍只是補充性方案；因此希望在修「兒童及少年福利與權益保障法」與「衛生福利部組織法」過程中，將其納入國家法定責任、確立主責單位。

會中結論指出，盼教育部主責協調預警機制；在少年犯罪預防上強化以家庭為中心的工作取向；建立成人與兒少共同犯罪的跨系統評估、合作機制；在18歲到25歲階段，加強就學、就業、住宅等轉銜；並加強資訊系統介接，在保護個資前提下，讓接手人員可獲得足夠資料，與利用AI評估預警系統建置可行性。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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衛福部 厚生基金會

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