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把握最後好天氣！3日前氣溫穩定偏高 這天起全台轉雨持續至下周

中央社／ 台北1日電
3日之前天氣相對穩定，各地氣溫偏高，5日起持續至下周各地轉雨，5、6日全台有雨。聯合報系資料照
3日之前天氣相對穩定，各地氣溫偏高，5日起持續至下周各地轉雨，5、6日全台有雨。聯合報系資料照

氣象署今天表示，3日之前天氣相對穩定，各地氣溫偏高，4日南方水氣漸增，5日起持續至下周各地轉雨，5、6日全台有雨，其中5日南台灣可能有局部大雨發生，6日山區易有較大雨勢。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天、3日各地大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，其中3日午後降雨範圍擴及大台北、宜蘭地區。

鄭傑仁說，明天各地偏熱，高溫普遍為攝氏31至35度，大台北盆地、中南部內陸、花東縱谷等局部地區仍有機會出現36度以上高溫。

鄭傑仁表示，4日南部水氣增加，整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流旺盛，中部以北、宜蘭地區及各山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區注意局部較大雨勢。

鄭傑仁指出，目前在南海一帶是一片大低壓帶，5日起低壓帶水氣將往台灣移入。5、6日全台易有局部短暫陣雨或雷雨，其中5日南台灣可能有局部大雨發生，6日以午後山區易有局部較大雨勢發生。

鄭傑仁提到，7、8日持續受到低壓帶水氣影響，但中部以北降雨稍緩和，南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；各地午後仍有局部雷陣雨，提醒午後各地山區仍有局部較大雨勢發生。

鄭傑仁說，依目前資料顯示，下周不排除會有滯留鋒面影響台灣，各地易有不定時短暫陣雨或雷雨；至於確切的雨區及降雨強度仍需要再觀察。

鄭傑仁表示，中颱薔蜜今天影響琉球群島，明天將朝日本九州前進，接著沿四國、本州方向移動，對台無直接影響；不過3日之前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖要留意長浪。

雷雨 高溫 花東縱谷 氣象署

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