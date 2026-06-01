國內線撐不住？華信高花、中花恐停飛 董事長陳大鈞：7月前提出申請

國內機票票價凍漲26年，國內線業者喊話調漲票價，華信航空董事長陳大鈞日前也直指，高雄-花蓮航線年虧7000萬，盼停飛以減損及增加需求較高航線，今天再說7月前申請停飛。對此，交通部民航局長何淑萍表示，待華信正式提出申請後再做整體評估。

目前高雄-花蓮票價2329元、台中-花蓮票價2472元，華信航空董事長陳大鈞先前受訪時指出，高花搭載率僅2成，中花航線3成，其中高齡長者票價打5折，「根本是跟自強號在競爭」，但載客率也沒增加，需求較高的離島航線如金門、馬公也無法增加航班。

陳大鈞說，以新油價來計算，高花航線每天1班，中花航線1周3班，「飛一班虧損一班」，高花及中花航線整年虧損7000萬，甚至去年11月15日曾出現過，高花去程僅5人、回程7人的慘況，直呼「幫乘客買自強號車票都划算」。

陳大鈞今天出席華信航空活力裝發表及35周年慶活動，會後受訪時再表示，高雄-花蓮、台中－花蓮搭載率低，以業者的角度，盼能停飛這些航線，盡管社會上有很多不同看法，華信也盡力、努力做好各方溝通，盼能做到100分的完美，如果做不到，將會向民航局申請停飛，但還需時間整體資料。

民航局長何淑萍說，華信航空之前提過盼能停飛花蓮航線。民航局也了解，國內線長期以來尤其在花蓮地區載客率，以及航空公司經營成本等都有相關考量，民航局將等華信航空公司正式提出申請後再整體評估，目前華信還沒有提出來。

對此，陳大鈞坦言，如果各界無法諒解，華信航空也不能再等下去，預估7月前會向民航局提出申請。

此外，國內線機票已凍漲26年，國籍航空也已正式提出調整申請，何淑萍表示，民航局目前正在進行成本檢討，畢竟這麼多年以來，票價需要重新整體盤點，因此還需要一點時間；至於今年是否可能完成票價調整審查？何淑萍僅說，民航局會盡量努力。