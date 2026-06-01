快訊

談判遲遲沒結果…伊朗外交部發言人：美不斷改變立場提新要求

黃仁勳一拿它股價就漲停！1分鐘灌7000多張 現場驚見手機都是「下單畫面」

房市冷淡期到…迎接史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

聽新聞
0:00 / 0:00

國內線撐不住？華信高花、中花恐停飛 董事長陳大鈞：7月前提出申請

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華信航空董事長陳大鈞今表示，7月底前會提出高雄-花蓮、台中-花蓮航線停飛申請。記者胡瑞玲／攝影
華信航空董事長陳大鈞今表示，7月底前會提出高雄-花蓮、台中-花蓮航線停飛申請。記者胡瑞玲／攝影

國內機票票價凍漲26年，國內線業者喊話調漲票價，華信航空董事長陳大鈞日前也直指，高雄-花蓮航線年虧7000萬，盼停飛以減損及增加需求較高航線，今天再說7月前申請停飛。對此，交通部民航局長何淑萍表示，待華信正式提出申請後再做整體評估。

目前高雄-花蓮票價2329元、台中-花蓮票價2472元，華信航空董事長陳大鈞先前受訪時指出，高花搭載率僅2成，中花航線3成，其中高齡長者票價打5折，「根本是跟自強號在競爭」，但載客率也沒增加，需求較高的離島航線如金門、馬公也無法增加航班

陳大鈞說，以新油價來計算，高花航線每天1班，中花航線1周3班，「飛一班虧損一班」，高花及中花航線整年虧損7000萬，甚至去年11月15日曾出現過，高花去程僅5人、回程7人的慘況，直呼「幫乘客買自強號車票都划算」。

陳大鈞今天出席華信航空活力裝發表及35周年慶活動，會後受訪時再表示，高雄-花蓮、台中－花蓮搭載率低，以業者的角度，盼能停飛這些航線，盡管社會上有很多不同看法，華信也盡力、努力做好各方溝通，盼能做到100分的完美，如果做不到，將會向民航局申請停飛，但還需時間整體資料。

民航局長何淑萍說，華信航空之前提過盼能停飛花蓮航線。民航局也了解，國內線長期以來尤其在花蓮地區載客率，以及航空公司經營成本等都有相關考量，民航局將等華信航空公司正式提出申請後再整體評估，目前華信還沒有提出來。

對此，陳大鈞坦言，如果各界無法諒解，華信航空也不能再等下去，預估7月前會向民航局提出申請。

此外，國內線機票已凍漲26年，國籍航空也已正式提出調整申請，何淑萍表示，民航局目前正在進行成本檢討，畢竟這麼多年以來，票價需要重新整體盤點，因此還需要一點時間；至於今年是否可能完成票價調整審查？何淑萍僅說，民航局會盡量努力。

華信航空 航班 航線 民航局 金門

延伸閱讀

華信歡慶35周年攜手 Taiwolf 推出空服員活力裝

機票降價！航空燃油附加費調降 6月7日起短程降至35美元、長程91美元

台北旅展TTE優惠懶人包！機票最低1,199元起、韓國買一送一，旅行社超殺優惠一次看

不只機場服務費！轉機使用費2階段調漲 9月起多付250元

相關新聞

醫美診所偷拍名單曝光！衛福部首波公布17家 最高罰鍰50萬、停業6個月

國內多家知名連鎖醫美診所爆發針孔偷拍事件，衛福部今正式在醫事查詢系統「美容醫學專區」公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，第一波共17家醫美診所，包括連鎖醫美診所的愛爾麗診所、光澤診所、聖宜診所，另有君綺美形診所、維馨乳房外科醫院遭到開罰。

護專生見大體老師「二手菸肺」驚呆 醫示警：罹癌機率增3成

二手菸的毒性究竟有多可怕？近日，一名曾就讀護校的女網友分享，過去參訪大體老師時，驚訝地發現「吸二手菸的大體老師，肺部竟然比有吸菸的還要黑」。強烈的視覺衝擊讓她至今難忘，貼文一出立刻引發廣大網友共鳴，更有不少人痛心分享家中不吸菸長輩反而先因肺癌離世的悲劇。

長者獨居死亡風險增 醫勸子女每天「做一事」防長輩失智

防範失智症，除了注重飲食與規律運動外，「社交互動」其實扮演著不可或缺的關鍵角色。胸腔暨重症專科醫師黃軒引述研究示警，長期缺乏社交、深陷孤獨感的長者，罹患失智症的風險將比同齡人激增約50%。他呼籲為人子女者，千萬別輕忽日常「陪伴」的強大力量。

廁所總有異味？達人授「茶葉天然除臭」：空間飄出淡淡茶香

天氣越來越熱，浴室和廁所裡的悶臭味也開始變得明顯。生活達人陳映如在臉書分享，如果不喜歡人工香精過重的芳香噴霧，不妨試試利用家中現有茶葉打造天然香氣，不僅能改善空間氣味，也能讓放置已久的茶葉重新發揮價值。

開冷氣消暑當心耳鳴！營養師揭夏日「3大壞習慣」 喝冰水也中鏢

炎炎夏日，許多人從戶外高溫走進冷氣房的瞬間，耳朵會突然出現「嗡嗡嗡」的耳鳴聲。對此，營養師陳珮淳指出，這種情況其實是身體發出的抗議警訊，主要與室內外「溫差過大」導致身體調節與循環負荷過重有著密切關係。

朋友要他反映高齡換照太麻煩 沈文程：有助安全和開得更久

高齡駕駛換照年齡新制5月31日上路，今天正式實施。台中區監理所今請到71歲的藝人沈文程親自示範辦理換照。他先到診所體檢，接著再到台中監理站上兩小時課之後，順利換得新照。對於有些人可能會抱怨新制徒增麻煩，他則勸大家正面思考，聽聽課了解一些交通法規和應注意事項，有助於行車安全並能開得更久。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。