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16歲成無照騎車高峰…一年3707名少年死傷 專家：家庭與社會支持失靈

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
靖娟兒童安全文教基金會表示，未成年無照駕駛不只是交通管理議題，更是兒少保護議題。示意圖。圖／本報資料照片
靖娟兒童安全文教基金會表示，未成年無照駕駛不只是交通管理議題，更是兒少保護議題。示意圖。圖／本報資料照片

未成年無照騎車」長期被視為交通違規問題，但專家指出，許多青少年騎上機車的背後，隱藏的其實是家庭支持不足、交通資源缺乏與經濟壓力等結構性困境。如果只是一味開罰，卻忽略孩子為何冒險上路，恐怕難以真正降低事故發生。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏今在立法院厚生會「逆境少年及家庭支持服務計畫」會議指出，雖然近年未成年無照駕駛死傷人數已逐年下降，但去年仍有3707名未成年少年因無照騎車死傷，其中22人失去生命。這些數字背後反映的不只是交通安全問題，更是兒少支持系統出現缺口的警訊。

根據交通部道安統計資料，未成年無照騎車死傷人數已從2021年的6702人降至2025年的3707人，減幅接近五成。許雅荏強調，人數下降並不代表問題已經解決，因為每一起事故背後都可能是一個家庭與一名青少年的長期困境。

調查發現，超過五成青少年認為無照騎車並不危險，顯示風險感知不足，另有33.7%是為了上學通勤，29.4%是因為打工需求而選擇騎車。值得關注的是，有高達52.3%的案例顯示家庭支持功能出現斷裂，甚至有54.3%的車輛是由家人提供，52.3%的家長曾同意孩子使用機車。

靖娟基金會分析，青少年無照騎車並非單純因為愛玩或叛逆，而是自主需求增加、生活圈擴大後，移動需求快速成長，但公共運輸與家庭支持卻未能同步跟上。其中16歲更是首次無照騎車的高峰期，占比達29.2%，遠高於15歲及17歲族群。

許雅荏分享一名16歲高中生案例，少年因家庭經濟困難，從國中開始打工補貼生活，升上高中後因學校與工作地點交通不便，透過網路找人頭分期購買機車通勤。某次因無照騎車遭警方攔查，緊張逃逸過程中撞傷他人，不僅面臨高額罰款與賠償，也陷入「無照、賠償、拚命打工、更加依賴機車」的惡性循環。

「如果只處理違規，卻不處理孩子為什麼需要騎車，行為很難真正改變。」許雅荏說，目前制度大多停留在開罰單與交通講習，但孩子回到原本的生活環境後，通勤需求、家庭壓力與交通困境依然存在，無照行為容易反覆發生。

許雅荏呼籲建立「處罰加支持」的新模式，將交通安全教育、修復式課程、家庭輔導及社區服務納入後續機制，讓裁罰不只是懲罰，更成為介入家庭與支持少年的入口。同時建議依風險程度分級處遇，針對初犯、累犯及高風險家庭提供不同強度的輔導與資源，並由監理、警政、教育、社政與民間團體共同合作。

交通部 未成年 立法院

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