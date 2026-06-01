不是家暴、貧窮才算脆弱家庭 專家：社安網應提前接住

立法院厚生會今舉辦「逆境少年及家庭支持服務計畫」專家會議，聚焦脆弱家庭及逆境少年，期以提升家庭親職與照顧功能。台灣大學社會工作學系教授鄭麗珍指出，許多逆境少年其實來自承受龐大壓力、資源不足或支持系統薄弱的家庭，而這些家庭未必符合一般人對「高風險家庭」的刻板印象。

近年少年犯罪、校園適應不良、兒少照顧疏忽等事件頻傳，社會各界開始將焦點放在「逆境少年」身上。鄭麗珍說，台灣家庭受到少子化、高齡化、離婚率增加及家庭型態多元化影響，傳統大家庭逐漸解體，家庭人口減少、核心化趨勢明顯，家庭原本承擔的照顧、支持與保護功能也持續縮減。

根據人口與家戶結構變遷資料，未來單人家戶及雙人家戶比例將持續增加，三代同堂家庭則逐漸減少。鄭麗珍認為，當家庭面對照顧老人、撫養子女、經濟壓力與工作負擔時，可依靠的支持力量愈來愈有限。

「脆弱家庭不等於問題家庭。」鄭麗珍強調，許多人誤以為只有低收入戶、單親家庭或家暴案件才需要協助，但事實上，失業、重大疾病、家庭關係衝突、身心障礙、藥酒癮問題、不穩定居住環境，甚至照顧負荷過重，都可能讓原本穩定的家庭逐步陷入脆弱狀態。

鄭麗珍指出，當家庭缺乏經濟支撐、社會支持網絡不足時，就可能出現功能失衡，進而影響家庭成員的身心健康與發展，兒少多是最先受到影響的族群。許多逆境少年背後，都存在家庭支持不足的問題，當家庭面臨長期貧窮、照顧壓力或關係衝突時，孩子就容易有學習落後、情緒困擾甚至偏差行為風險。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，近年來司法社會工作多關注少年議題，包括依托咪酯類的毒品氾濫，以及青少年淪為詐騙集團工具或車手。「在輔導過程中，孩子會開玩笑分享從事資訊業、服務業、快遞業等，其實是淪為鍵盤手、車手、運毒小蜜蜂，甚至是性剝削等偏差行為。」

張淑慧指出，青少年特別難管理，因為已經是半個大人，不像幼童可以由大人協助做決定，他們更追求自我的決定權。這個時期開始想要脫離父母親的掌控，也具有較多情緒困擾，包括低自尊、缺乏自我控制、挫折容忍力低等，較容易發生犯罪行為。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，青少年犯罪行為逐年增加，但少輔員人力吃緊，成為全國性問題。不過犯罪年輕化，法律也難以約束，因為年齡是保護傘，她建議各縣市的少年輔導委員會應融入社區，主動接觸在社區邊緣徘徊的青少年，及早介入輔導，避免錯失救援或矯正的機會。

衛福部保護司副司長張靜倫表示，「逆境少年及家庭支持服務計畫」服務數據，113年服務1,871人，含司法矯治少年844人、失蹤兒少770人、偏差行為兒少110人。114年服務2,189人，含司法矯治少年1,124人、失蹤兒少936人、偏差行為兒少129人。

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