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轉機旅客也要多付費…交通部預告設施使用費9月起由500元漲至750元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部1日預告，轉機旅客的「轉機過境設施使用費」將比照出境旅客機場服務費，分兩階段調漲。示意圖。（本報資料照片）
交通部1日預告，轉機旅客的「轉機過境設施使用費」將比照出境旅客機場服務費，分兩階段調漲。示意圖。（本報資料照片）

交通部1日預告，因應我國航空站各項機場建設所需龐大經費，並基於使用者付費原則，轉機旅客的「轉機過境設施使用費」將比照出境旅客機場服務費，分兩階段調漲。

依規劃，今年9月1日起至2028年8月31日止，轉機過境設施使用費將由現行每人500元調升至750元；2028年9月1日起再調漲至1,000元。

交通部表示，轉機過境旅客同樣有使用機場設施設備的需求，因此有必要調整相關收費，以支應航空站建設及營運所需經費。調整後的收入將由桃園國際機場公司及交通部民航局運用，不須再提撥部分收入至觀光發展基金。

交通部指出，轉機過境設施使用費自2023年3月起開徵，每位轉機過境旅客收取500元。以2025年運量計算，桃園機場轉機過境旅客約690萬人次，相關收入約17億元；高雄機場轉機過境旅客約3.4萬人次，收入約850萬元。

依2025年運量估算，第一階段調整後，桃園機場公司每年可增加收入約8.5億元，民航局則可增加約425萬元收入。

此外，出境旅客隨機票收取的機場服務費也將同步分兩階段調整，今年9月1日起由每人500元調高至750元，2028年9月1日起再調升至1,000元。

民航局 桃園機場 交通部

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