轉機旅客也要多付費…交通部預告設施使用費9月起由500元漲至750元

高齡駕駛換照年齡新制5月31日上路，今天正式實施。台中區監理所今請到71歲的藝人沈文程親自示範辦理換照。他先到診所體檢，接著再到台中監理站上兩小時課之後，順利換得新照。對於有些人可能會抱怨新制徒增麻煩，他則勸大家正面思考，聽聽課了解一些交通法規和應注意事項，有助於行車安全並能開得更久。

2026-06-01 16:09