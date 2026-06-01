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毒駕擬吊銷駕照3年不得考 乘客連坐罰、吸毒沒開車駕照也會被吊銷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部規畫修正「道路交通管理處罰條例」加重懲處，未來毒駕將吊銷駕照且3年內不得再考領。記者林昭彰／翻攝
交通部規畫修正「道路交通管理處罰條例」加重懲處，未來毒駕將吊銷駕照且3年內不得再考領。記者林昭彰／翻攝

毒駕事件頻傳，交通部規畫修正「道路交通管理處罰條例」加重懲處，未來毒駕將吊銷駕照且3年內不得再考領。吸食第一級、第二級毒品者，就算沒有駕車，也會被吊銷駕照並限制重新考領，吸食第三級、第四級毒品則吊扣駕照；另也規畫增訂同車連坐罰。

根據警政署統計，近年台灣毒駕案件暴增，2026年1月至4月已查獲4725件毒駕，較去年同期狂飆近3倍，平均每日發生近40件毒駕案，今年1至4月毒駕件數也超越2024年全年總數2619件，更超過2025年全年8659件毒駕事件的5成。

立委陳培瑜、范雲、吳思瑤今召開記者會，揭露大量年輕人利用社群平台購買毒品，買毒品跟叫外賣一樣方便，要求從源頭製造、持有毒品開始管理，並全面加重刑罰，應跨部會共同出擊。

對此，交通部表示，吸食毒品後駕車不僅嚴重危害用路人生命安全，更對道路交通秩序造成重大威脅。為展現打擊毒駕決心，交通部已於今年5月11日及5月27日邀集司法院、法務部、衛生福利部及警政署等相關機關共同研商，規畫透過修法及強化管理機制，全面加嚴毒駕相關處罰與管制措施。

交通部指出，毒駕行為同時涉犯有行政責任及刑事責任，違反「道路交通管理處罰條例」第35條及「刑法」第185條之3規定，依法將優先追究刑事責任，以有效遏止毒駕行為。

此外，交通部也規畫修正「道路交通管理處罰條例」，修法重點包含毒駕由現行吊扣駕照1至2年，加重為吊銷駕照且3年不得再考領。

吸食第一級、第二級毒品者，就算沒駕車，也會被吊銷駕照並限制重新考領；吸食第三級、第四級毒品者，則會被吊扣駕照。

同時，交通部修法也規畫提高毒駕初、累犯罰鍰額度，並增訂年滿18歲同車乘客，明知駕駛人施用毒品仍搭乘者的處罰規定，藉由共同責任機制提升社會防制效果。

交通部表示，修法將建立毒駕者及施用毒品者的駕駛資格管理制度，未來受吊扣、吊銷駕照處分者，須完成毒品戒癮治療或毒品危害講習，並於一定期間內未再施用毒品，才能重新考領或換發駕駛執照，透過結合交通管理與戒癮輔導機制，促使行為人戒除毒癮，降低吸毒後駕車違反交通安全的風險。

在短期措施方面，交通部將優先修正「道路交通安全規則」，要求經確認施用毒品者，須完成相關治療或講習，並持續符合規定條件後，始得換發短期駕駛執照或重新考領駕照，以儘速落實源頭管理及風險控管機制。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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