廁所總有異味？達人授「茶葉天然除臭」：空間飄出淡淡茶香

天氣越來越熱，浴室和廁所裡的悶臭味也開始變得明顯。生活達人陳映如在臉書分享，如果不喜歡人工香精過重的芳香噴霧，不妨試試利用家中現有茶葉打造天然香氣，不僅能改善空間氣味，也能讓放置已久的茶葉重新發揮價值。

陳映如表示，方法相當簡單，只要準備焙茶、烏龍茶或紅茶等乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，再利用小蠟燭緩慢加熱。隨著溫度上升，茶葉會自然散發淡淡焙茶香氣，讓空間瀰漫溫暖且舒適的氣息。她認為，這種香味不像香水那麼濃烈，也不像芳香劑那樣刺激，而是一種較為清新、淡雅的自然香氣。

她也提到，這種方式特別適合廁所、書房、玄關等小型空間使用。若家中剛好有放久了不想喝的茶葉，也能透過這種方式再利用，不但減少浪費，也能替居家環境增添不同氛圍。不過她也提醒，使用薰香燈時應放置於平穩位置，並遠離易燃物，外出或睡前務必將蠟燭熄滅，以免發生危險。

不過若廁所異味持續存在，問題未必出在空氣本身。元氣網曾整理專業家事清潔人員的建議指出，最常見的異味來源其實是馬桶尿垢。尿液長時間堆積後形成俗稱的「尿石」，會產生明顯氨味，而許多人清潔馬桶時往往忽略馬桶邊緣下方區域，導致污垢長期累積。除了馬桶之外，浴室地板、拖鞋、浴墊等位置若沾到尿液卻未及時清潔，同樣可能成為臭味來源，建議平時就應養成定期清潔習慣。

若馬桶與地板都已清潔乾淨卻仍有異味，問題可能來自較少被注意的地方。像是馬桶水箱長期處於潮濕密閉環境，容易滋生黴菌產生霉味；浴簾與浴室地墊若長期潮濕，也可能因發霉散發異味。此外，排水孔與排水管若出現堵塞或損壞，也可能讓臭味不斷回竄。專家建議，除了保持通風與乾燥外，也可定期檢查水箱、浴簾及排水系統，才能真正找出異味根源並有效改善。