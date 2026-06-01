朋友要他反映高齡換照太麻煩 沈文程：有助安全和開得更久

高齡駕駛換照年齡新制5月31日上路，今天正式實施。台中區監理所今請到71歲的藝人沈文程親自示範辦理換照。他先到診所體檢，接著再到台中監理站上兩小時課之後，順利換得新照。對於有些人可能會抱怨新制徒增麻煩，他則勸大家正面思考，聽聽課了解一些交通法規和應注意事項，有助於行車安全並能開得更久。

對於換照是否產生費用？交通部次長陳彥伯今出席記者會時指出，除了健檢要費用，若是註記在原駕照不會收費，但若是換發新照則要50元，其餘並無花費。至於健檢則是聽力、視力等一般健檢項目，地點則是各醫療機構都可以，和申辦駕照的一致，像是台中市監理站外就有診所可執行。

沈文程在診所健檢時，醫師表示他的各項檢查都正常，問診時還要他做起立和蹲下的動作，確認他的行動力無虞，同時也叮囑勿酒後開車。

沈文程說，但這次代言是無上的光榮，因為換照竟還有這麼多的媒體跟隨。他說，開車多年，從國道1號到現在已有國道10號，經常南來北往開車，但都告訴自己要好好的開車，所以才能平安到現在。除了交通知識要具備，自己也要注意。

他還透露以往曾開車經過收費站時曾被警察叫下來，原來他因為曬太陽臉紅，卻被誤以為是有喝酒，而警察是出於善意。

沈文程說，換照不是重考，只是做個體檢，再上兩小時的課。他以自己上課的經驗說，感覺非常充實，也是有意義的課程。對於有人透過他，希望能代為反映70歲換照太麻煩。但他認為，這個「麻煩」關係到後半輩子的幸福，尤其現在交通狀況比以往複雜，上個課，由監理單位的教官把一些交通情境和規則解釋一下，還可以問問題，真的很有意義，以後開車也可以更安心、安全，且開得更久。

台中區監理所表示，高齡換照新制規定，年滿70歲長者須完成體格檢查並參加高齡換照講習後，即可換發有效至75歲之駕照。75歲以上長者另須通過認知功能測驗或提出無患有中度以上失智症之證明文件，其後每滿3年換發1次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

71歲藝人沈文程今受邀代言高齡換照，並聽講兩小時的交通講習課程。記者黃寅／攝影

71歲藝人沈文程今受邀代言高齡換照，高興自己換照成功。記者黃寅／攝影

71歲藝人沈文程今受邀代言高齡換照，高興自己換照成功。記者黃寅／攝影