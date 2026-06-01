醫美診所偷拍名單曝光！衛福部首波公布17家 最高罰鍰50萬、停業6個月

國內多家知名連鎖醫美診所爆發針孔偷拍事件，衛福部今正式在醫事查詢系統「美容醫學專區」公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，第一波共17家醫美診所，包括連鎖醫美診所的愛爾麗診所、光澤診所、聖宜診所，另有君綺美形診所、維馨乳房外科醫院遭到開罰。

第一波侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單，截至5月26日共有17家。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，相關醫療機構經查獲涉及針孔偷拍，地方衛生局依違反「醫療法」第108條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，分別開罰最高50萬元罰鍰，並予以停業6個月。

劉玉菁說，目前全台已累計稽查1090家，其中41家遭查獲違規，已處分17家，衛福部已要求各縣市衛生局每周三更新數據，衛福部周四更新官網，為期一個月，其他違規遭罰業者也將陸續公布，這次屬於為期一個月的專案稽查行動，以後是否會將「針孔密錄」列入常態性稽查項目，將配合行政院指示辦理。

衛福部今公布統計至5月26日止，近期侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單：

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