台南水庫蓄水率直直落 水利署評估6月底前供水無虞

近來曾文、烏山頭及南化水庫蓄水率直直落，外界憂心水情恐惡化，據知，依水利署日前評估6月底供水穩定，台南市政府表示，已超前部署因應，但仍要籲請民眾落實節約用水。

市府水利局進一步指出，目前在高屏溪川流水充分支援、區域水源聯合調度、多元備援水源及節水措施共同運作，民生及產業用水均可穩定供應。

市府表示，持續配合中央以「開源、節流、調度、備援」四大策略提升供水韌性，雖然目前供水穩定，但節約用水仍是最有效且最即時水資源管理方式。

至今下午3時，曾文及烏山頭水庫蓄水量為5476萬立方米，平均蓄水率為10.35%，烏山頭水庫為9.65%，蓄水量持續下探。南化水庫蓄水量1862萬立方米，蓄水率22.76%，三座水庫總蓄水量為7338萬立方米。據知，汛期將至，水利署日前評估6月底前可供水穩定。

水利局說明，南市近年推動多元水源建設，目前永康、安平及仁德再生水廠每日可供應約6.1萬噸再生水，提供高科技產業穩定替代水源，未來供水量將持續提升至每日約8.8萬噸，有效降低對傳統水源依賴。

此外，全市7座水資源回收中心每日可提供約1.8萬噸回收水，可用於道路清洗、植栽澆灌及緊急消防等用途，目前每日取用量約4675噸，尚有提升空間，鼓勵機關及民眾踴躍使用。

在抗旱整備方面，市府已完成19口抗旱水井整備作業，每日可提供約3萬噸備援水量；中央配置大型移動式RO淨水設備亦已完成整備，可視水情需求即時投入運作，提升緊急應變能力。

同時配合中央推動區域水源聯合調度及跨區供水機制，透過曾文、烏山頭、南化等水庫系統及高屏溪水源靈活運用，確保公共用水穩定。