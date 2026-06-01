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雙重衝擊…尖石水蜜桃慘遇霜害又缺雨 產量少2至3成價格恐漲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供
新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供

4至8月為水蜜桃產季，新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成；近期山區又持續少雨，影響果樹生長及果實發育，今年產量恐較減少，價格也可能跟著調漲。

尖石鄉是全國重要水蜜桃產區，每年夏季出產的水蜜桃以香甜多汁聞名，深受消費者喜愛。不過果農指出，今年4月初正值開花授粉及結果關鍵期，山區遭遇霜害，不少花苞被凍傷，造成結果率不佳。

果農今指出，今年水蜜桃產量較往年減少約2至3成，主因就是霜害影響開花結果，「花苞都被霜打壞了，結果率差很多」。除了霜害之外，近期山區降雨量偏少，也讓果農相當憂心。果農說，今年天氣異常炎熱，加上長時間沒有下雨，部分地區水源吃緊，甚至有部落居民必須外出取水，家庭用水量也明顯不足。

果農表示，水蜜桃生長期間需要充足水分，如果果樹缺水，果實容易發育不良甚至枯萎落果，進一步影響產量與品質，目前已有部分果實因缺水而萎縮掉落，若後續降雨情況未改善，恐怕還會持續影響收成。

由於今年產量減少，果農預估後續市場價格可能上漲。不過目前產季才剛開始，實際售價仍待各產區及農民進一步討論決定，但在供應量減少情況下，「價格應該會提高一點」。

新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供
新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供

新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供
新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供

新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供
新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供

新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供
新竹縣尖石鄉果農今年面臨霜害與乾旱雙重衝擊，果農表示，4月初水蜜桃開花結果期間遇上低溫霜害，導致花苞受損、結果率下降約2至3成。圖／民眾提供

尖石鄉 水蜜桃

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