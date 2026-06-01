立院衛環委員會苗栗考察 石崇良允諾：研擬醫事人員值班費提高三成

立法院社會福利及衛生環境委員會由召集委員林月琴排定行程，與衛福部長石崇良一行人前往苗栗市大千綜合醫院及部立苗栗醫院，實地了解苗栗急重症、人力留任、智慧醫療、長照銜接與公共醫療建設需求。

針對在地醫院疾呼醫療人才外流情形嚴重，林月琴表示，苗栗醫療不能只靠地方醫院自己苦撐。大千醫院長期承擔苗栗市及周邊鄉鎮急重症、復健、洗腎與在地照護需求；部立苗栗醫院則是中央在苗栗公共醫療的重要據點。她強調，今天考察不是一般拜會，而是要把地方醫療現場的困難帶回中央，要求資源更精準落地。

衛福部長石崇良具體回應，衛福部將研議「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」診察費及醫事人員值班費給付標準提升30%，以強化偏鄉醫療服務；並針對三班護病比在地區醫院推動所需支持給予協助，確保相關制度在117年5月1日準時上路。石崇良部長也表示，將持續擴大支持醫中計畫，維持苗栗重症醫療網絡，並透過制度誘因，協助年輕醫師留在苗栗服務。

另外，林月琴也針對智慧醫療指出，智慧藥櫃、檢驗自動化、護理站電子板等設備，在苗栗不是科技亮點，而是補足醫護人力缺口、降低錯誤率、減輕第一線負擔的必要工具。石崇良回應，深耕苗栗智慧醫療可以進一步研議，也可結合縣市補助，讓中央與地方共同支持。

一行人隨後前往部立苗栗醫院視察時，石崇良也回應林月琴建議，強調部苗的公醫使命，未來一定會把長照相關服務與醫療體系整合，擴增長者服務樣態與量能，並研議增加符合在地長者需求的中醫相關科別。

尤其部苗急重症大樓預定今年七月發包，若涉及地方財務負擔，衛福部也會考量財務困難縣市需求，給予必要支持。

議員陳品安表示，過去協助爭取部立苗栗醫院興建急重症醫療大樓，今天也特別關心大樓動工期程，盼中央加速推動。她指出，未來床位增加、醫療設備升級及停車空間改善等配套應同步到位，才能有效提升苗栗醫療量能，讓鄉親獲得更完善的在地照護。