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長者獨居死亡風險增 醫勸子女每天「做一事」防長輩失智

聯合新聞網／ 綜合報導
對於長輩健康的維持，「社交互動」是不可或缺的關鍵角色。聯合報系資料照
對於長輩健康的維持，「社交互動」是不可或缺的關鍵角色。聯合報系資料照

防範失智症，除了注重飲食與規律運動外，「社交互動」其實扮演著不可或缺的關鍵角色。胸腔暨重症專科醫師黃軒引述研究示警，長期缺乏社交、深陷孤獨感的長者，罹患失智症的風險將比同齡人激增約50%。他呼籲為人子女者，千萬別輕忽日常「陪伴」的強大力量。

「我不是怕死，我是活著的時候，一直覺得沒有人理我。」 黃軒醫師在臉書粉專分享診間一名老翁的無奈心聲，點出部分現代家庭的盲點。許多子女因為工作忙碌，看見父母還能自行出門、煮飯散步，就誤以為長輩身心無虞。然而，當人步入老年，最渴望的往往不是冰冷的藥物，而是「被需要」的溫暖感受。

長期處於孤立狀態，對身體的破壞力不容小覷。黃軒引述相關研究數據指出，社交孤立會讓死亡風險上升29%、感到孤獨者增加26%，而獨居者的死亡風險更攀升32%；若長輩同時面臨「社交孤立」與「孤獨感」，失智症風險將狂飆50%。

從生理機制的角度來看，長期的孤獨與缺乏互動，會導致體內產生慢性發炎、壓力荷爾蒙飆高，進而加速腦細胞退化。這不僅會摧毀大腦認知功能，更會大幅增加憂鬱症與心血管疾病的發生率。

面對忙碌的生活步調，子女該如何兼顧盡孝與預防長輩失智？黃軒建議，陪伴並不一定需要耗費大量時間，可以從最簡單的互動著手。例如每天撥打一通僅僅「5分鐘的電話」，關心日常起居。

此外，子女也能運用「懷舊療法」，多聽長輩聊聊過去的輝煌往事。這些微小的舉動不僅能提升長者的自我價值感、有效減輕憂鬱情緒，更可能是他們一整天當中最期盼的快樂時光。專家呼籲子女，再忙也別讓父母在等待中老去，適時的關心就是最好的處方籤。

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