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護專生見大體老師「二手菸肺」驚呆 醫示警：罹癌機率增3成

聯合新聞網／ 綜合報導
二手菸的危害早已獲得醫學界證實。示意圖／ingimage
二手菸的危害早已獲得醫學界證實。示意圖／ingimage

二手菸的毒性究竟有多可怕？近日，一名曾就讀護校的女網友分享，過去參訪大體老師時，驚訝地發現「吸二手菸的大體老師，肺部竟然比有吸菸的還要黑」。強烈的視覺衝擊讓她至今難忘，貼文一出立刻引發廣大網友共鳴，更有不少人痛心分享家中不吸菸長輩反而先因肺癌離世的悲劇。

這名女網友在Threads上發文回憶，自己在護校一年級參訪大體老師時，目睹了令人震驚的畫面。原本以為只有長期吸菸者的肺部會變黑，沒想到一位長期吸入「二手菸」的大體老師，其肺部發黑的程度居然遠超過實際吸菸者。

原PO也無奈吐露自己的成長經歷。她表示，從小家裡沒有獨立房間，家人抽菸時總是不迴避、直接在旁點燃，導致她全身與書包長年沾滿菸味，上學時甚至因此遭到同學嘲笑。直到出社會搬家後，她才終於擺脫宛如噩夢般的二手菸環境，並默默祈禱自己的肺「不要太黑」。

這段經歷曝光後，大批同樣深受「家庭二手菸」毒害的網友氣憤留言：「在公眾場合抽菸的人真的很自私」、「抽菸根本就是慢性自殺加慢性殺人」、「就算躲去廁所抽，味道還是會飄滿整間屋子」。更有網友分享令人心碎的真實案例：「爸爸長年吸菸，結果沒抽菸也不常煮飯的媽媽，反而比他早兩年因為肺癌病逝。」

事實上，二手菸（包含菸品燃燒的側流菸霧與吸菸者呼出的主流菸霧）的危害早已獲得醫學界證實。根據衛生福利部衛教資訊指出，長期暴露於二手菸環境中，不僅會加速血管發炎、增加冠狀動脈疾病風險，與吸菸者同住的民眾，罹患肺癌的機率更高出常人20%至30%。

更令人擔憂的是對幼童的影響。根據國內「兒童健康照顧需求調查」數據顯示，台灣幼兒在1歲半、3歲及5歲時，暴露於二手菸環境的比例竟皆高達5成以上；而這些年齡層因氣喘、中耳炎或支氣管炎就醫的病童中，同樣有超過半數生活在二手菸環境裡。醫學研究也警告，長期吸入二手菸，更與兒童白血病、淋巴瘤及中樞神經系統病變等嚴重癌症有著密切關聯。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

肺癌 抽菸 加熱菸 肺部 癌症

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