端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

端午節將至，各式南部粽、北部粽、鹼粽、素粽…輪番上桌，不少民眾早已開始「粽子馬拉松」。不過，享受節慶美食之餘，許多人也開始擔心「吃太多、太有負擔」，尤其糯米、肥肉、鹹蛋黃等高油脂、高熱量、高鈉組合，往往讓人吃完容易感到明顯厚重感，甚至影響聚餐後的舒適感。

端午將至，民眾紛紛開始「粽子馬拉松」的挑戰。 圖／AI生成

端午吃粽太負擔 「飲品搭配法」成聚餐新話題

近年健康飲食風潮持續升溫，愈來愈多人在端午聚餐時，不只在意粽子口味，也開始重視怎麼吃得健康、「怎麼搭配喝」更順口、清爽。近期在團購、社群討論度升高的飲品，則是以全素、非酒精飲料為特色的黑麥汁，以及主打膳食纖維補充的纖麥汁，近期就成為不少消費者討論的健康搭配。

尤其端午節經常一吃就是好幾顆粽子，搭配冰涼氣泡感飲品，不少人偏好選擇口感清爽、負擔感較低的產品。像是台酒生技推出的黑麥汁，主打全素、非酒精，口味多元包含原味、烏梅、紅麴及桂圓口味，全家大小都適合飲用，不少消費者會冰鎮後搭配肉粽、素粽享用。其中原味黑麥汁減糖25%*更清爽，成為許多人端午聚餐時的熱門搭配。(*減糖25%為與同系列紅麴口味相比)

清爽解膩的黑麥汁有多種口味，滿足全家人的各種喜好。 圖／台酒生技 提供

除了節慶聚餐族群外，蔬食、素食市場同樣受到關注。根據餐飲市場觀察，近年蔬食、舒食的飲食人口持續增加，端午節期間，不少佛教、一貫道信眾或平日習慣茹素的消費者，也會選擇香菇栗子粽、麻油猴頭菇粽等素食口味。由於黑麥汁與纖麥汁皆為全素飲品，也讓不少素食族群在聚餐時，多了不同的飲品搭配選擇。

膳食纖維、全素、Clean Label受關注 健康飲品成節慶新選擇

其中，纖麥汁更主打輕鬆補充纖維。每罐330ml有9.9克膳食纖維，相當於吃到超過半顆（900g）高麗菜的膳食纖維含量*，對於平時外食比例高、蔬菜攝取不足的現代人而言，也成為近期受到關注的快速補纖選項。

(*膳食纖維含量來源為衛福部-食品營養成分資料庫)

輕盈順暢神隊友「纖麥汁」，搭配粽子吃更均衡解膩。 圖／台酒生技 提供

此外，台酒生技黑麥汁及纖麥汁，更添加異麥芽寡醣，能幫助維持消化道機能，順暢又健康，讓不少消費者在節慶大餐後，更重視飲食搭配的均衡感。值得一提的是，黑麥汁(原味、紅麴、烏梅口味)與纖麥汁都有榮獲歐盟A.A.三星認證無添加驗證標章（Clean Label），強調成分單純、安心飲用，也符合近年消費者重視潔淨飲食的趨勢，更是老少皆宜的美味選擇。

有民眾分享，過去端午節經常「吃完一輪就想睡」，也就是近期網上熱議的「暈碳」現象，現在則會在冰箱提前準備冰涼黑麥汁或纖麥汁，搭配不同口味粽子輪流飲用，「聚餐後的感覺差很多」。隨著端午節不再只是「吃飽」，而是講究吃得開心、搭得清爽，今年不少家庭已開始出現「粽子＋黑麥汁」、「素粽＋纖麥汁」的新型態餐桌組合。從聚餐、送禮到宅家追劇配粽子，如何在節慶中兼顧美味與飲食平衡，也成為今年端午的新話題。

目前台酒生技黑麥汁可在全聯、大全聯、家樂福、蝦皮、momo、台酒便利店及台酒購物網販售；纖麥汁則可於台酒便利店及台酒購物網選購。

台酒購物網：https://eshop-ttl.com/udnnewsDBF