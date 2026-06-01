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安南宏科醫院合作洗腎中心啟用 南科周邊腎友可就近洗腎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
安南宏科醫院合作洗腎中心啟用，方便南科周邊腎友洗腎。圖／安南醫院提供
安南宏科醫院合作洗腎中心啟用，方便南科周邊腎友洗腎。圖／安南醫院提供

南科生活圈人口高速成長，血液透析醫療需求日增，台南市立安南醫院與宏科醫院攜手成立「宏科醫院血液透析室」於今天在南科旁院區開幕。

院方表示，雙方以垂直整合模式打通「大北門區—南科區」完整腎臟照護網絡，讓善化、新市、安定等地的洗腎腎友能近享有「醫學中心級」高品質服務。

全新的宏科醫院血液透析室目前申報7張病床，每周一、三、五早上8點至中午12點半每日規畫服務班次，提供在地腎友「充足且彈性的透析時間選擇」。

開幕儀式宏科醫院院長陳琮琳及安南醫院腎臟科主任林軒名主持，安南醫院院長林聖哲錄製祝賀影片，善化區長譚乃澄及地方多名里長到場見證。參觀全新透析空間與血液透析環境醫療設備。

安南醫院院長林聖哲表示，善化受惠南科快速發展，但高品質透析資源長期密度不足，許多腎友必須長途往返市區就醫，負擔沉重。此次策略聯盟由安南醫院將醫學中心的醫療技術、頂規設備及管理模式全面導入地區醫院，具體實踐「安南醫護、在地守護」的承諾。

宏科醫院陳琮琳院長指出，宏科長期深耕地方，深知民眾對於透析醫療迫切渴望。與安南醫院合作不僅大幅提升地方醫療量能，更讓腎友免於長途奔波，在熟悉的社區環境中安心接受治療。

負責領軍的林軒名說，宏科血液透析室核心主打四大特色：「專科團隊駐診」、「急重症綠色通道」、「高階透析設備」及「智慧照護系統」。除由安南主任級團隊進駐，更建立快速雙向轉診機制，為腎友構築最安全的醫療後盾。

林軒名說，南科周邊聚集大量高強度工作的科技業勞動力，因長期高壓、作息不規律，極易淪為「三高」高風險群。未來宏科透析室將結合預防醫學與健康管理，協助民眾早期篩檢，主動守護南科地方勞動力的健康。

安南宏科醫院合作洗腎中心啟用，方便南科周邊腎友洗腎。圖／安南醫院提供
安南宏科醫院合作洗腎中心啟用，方便南科周邊腎友洗腎。圖／安南醫院提供

安南宏科醫院合作洗腎中心啟用，方便南科周邊腎友洗腎。圖／安南醫院提供
安南宏科醫院合作洗腎中心啟用，方便南科周邊腎友洗腎。圖／安南醫院提供

安南宏科醫院合作洗腎中心啟用，方便南科周邊腎友洗腎。圖／安南醫院提供
安南宏科醫院合作洗腎中心啟用，方便南科周邊腎友洗腎。圖／安南醫院提供

血液透析 醫學中心 南科

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