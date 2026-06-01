日圓史上最甜價僅0.19多 日旅達人：上次出現是民國58年

日圓匯率持續走弱，ETtoday新聞雲報導，台銀今（1）日臨櫃日圓現鈔賣出牌告價盤中一度出現「0.1999」，改寫電子盤史上最甜價，拿新台幣10萬元換匯，可比今年2月多換逾2.2萬日圓。日旅達人林氏璧稍早在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專po出換匯率「0.1969」，指出「0.1969」這是什麼狀況，民國58年，真的到我出生前了。

林氏璧指出，當年日本的大事有：東大安田講堂事件（1月18日-19日）、哆啦A夢漫畫連載開始（12月）、東名高速公路全線通車（5月）、東京地下鐵千代田線通車（12月）：北千住至大手町段開通。

不少網友回應指出，滿手日幣、窮得只剩日幣沒台幣買了，實在太誇張了；為何每換一次日圓就跳水，後悔太早換了。有網友也說，是否很快就要0.18了。

有網友表示，之前換了日幣多投日股ETF，好在股市很爭氣一直漲，不然匯損太可怕了。由於很多民眾常去日本，不少人大喊太棒了，趁著日圓下跌繼續換匯，一直買下去。也有人擔心日本財政是不是撐不下去了，會不會崩盤。