失智不是男女都一樣！最新萬人研究曝：女性大腦更易受損

最新萬人研究指出，比起男性，女性更容易因高血壓、肥胖、憂鬱、缺乏運動與睡眠不佳等因素，加速大腦認知退化，並升高失智風險。研究發現，即使是相同的風險因子，對女性大腦的傷害更大；這顯示失智症與性別差異密切相關。專家建議，女性應加強心血管健康管理、改善心理健康、多運動，才能有效降低失智症風險。

美國有超過700萬人罹患阿茲海默症，其中高達近三分之二的患者是女性；箇中原因，過去大家總以為是女性的平均壽命較長所致。

然而，英國科學期刊《性別差異生物學》（Biology of Sex Differences）刊登的最新研究，戳破了這個迷思。研究指出，相同的健康風險因子，對男女大腦產生的「認知退化傷害」不同；例如，高血壓及身體質量指數（BMI）較高等與心血管與代謝健康相關的問題，對女性大腦認知的摧毀力道遠大於男性。研究人員表示，若針對女性量身打造預防策略，可能會是降低阿茲海默症風險的關鍵。

失智因子性別差異：女性認知能力更容易受創

美國加州大學聖地牙哥分校醫學院（University of California San Diego School of Medicine）的研究團隊，運用密西根大學（University of Michigan）「健康與退休研究」（Health and Retirement Study）的資料，根據13項已知的失智症風險因子，包括教育程度、聽力減退、吸菸、飲酒、肥胖、憂鬱症、缺乏運動、高血壓、糖尿病、其他心血管代謝疾病，分析逾1萬7000名美國中老年人的數據。

研究人員發現，多項可改變的失智症常見風險因子，對女性認知功能的影響，似乎比對男性更大。分析結果指出，女性在心理情緒與生活形態上面臨較高風險。數據指出，女性患憂鬱症的比率（17%），幾乎是男性（9%）的2倍；不只如此，女性「少運動」（48%對42%）、「睡不好」（45%對40%）的比率，也都比男性來得高。此外，此研究中的女性平均教育程度略低，而教育程度較低，已被視為日後大腦認知功能退化的風險因子。

相形之下，男性在生理疾病與生活習慣上，表現出更高的風險傾向。數據顯示，64%的男性，會出現聽力減退的情況，而女性為50%；糖尿病患病率則是男性24%，高於女性的21%；落差最大的，是大量飲酒行為，男性有22%，女性只有12%。值得注意的是，高血壓在兩組中都極為普遍，約每10人就有6人受影響，且兩性的平均BMI，也都落在過重至肥胖的危險範圍。

研究發現，多項風險因子與認知表現下降的關聯，在女性身上比男性更強烈。舉例來說，高血壓與肥胖等與心血管及代謝健康相關的問題，在女性身上，與認知功能下降的負面連結更明顯。值得注意的是，雖然聽力減退與糖尿病在男性群體中更普遍，但這兩項風險因子一旦發生在女性身上，引發認知功能退化的風險反而更高。

該研究第一作者、加州大學聖地牙哥分校醫學院神經科學助理教授費茲休（Megan Fitzhugh）表示：「除了觀察哪些風險因子最常見之外，我們還發現一些風險因子，對女性的大腦認知能力造成的衝擊特別大，舉例而言，某個對男性僅造成中度認知功能損害的健康狀況，卻可能對女性的大腦健康，造成更嚴重的負面影響。」

失智症預防，變得更個人化

現在，研究人員愈來愈關注生物因素、社會因素、生活習慣等，如何共同影響男女不同的失智風險。這項研究結果，就符合近年流行的「精準醫療」概念；也就是根據每個人的特徵（包括性別），規劃預防與治療策略。研究人員指出，比起只關注整體人口最常見的失智症風險因子，更有效的方法，可能是優先處理那些對特定族群認知能力影響最大的風險因子。

研究團隊強調，該研究中辨識出的許多風險因子都可以改變。這代表人們只要透過針對性的介入措施，就有機會降低失智症風險。費茲休表示：「最終，更細緻地理解這些差異，有助於我們設計更聰明、更針對性的介入措施。」

對女性來說，具體的作法可能包括：更重視憂鬱症的治療、讓自己多運動、改善心血管健康，特別是過去沒控制好的高血壓問題。這些，正是減輕失智症風險的重要關鍵。

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（本文出自2026.05.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）