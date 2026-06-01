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航港局航路標識管理系統上線 提供即時航安查詢、異常通報服務

中央社／ 台北1日電

交通部航港局今天宣布，航路標識管理系統即日起上線，提供船舶、海域作業者及民眾最即時的航行安全資訊等。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，積極推動「航路標識管理系統」建置，將內政部海圖中心公開電子海圖資訊、航船布告及相關航標資料等既有公開航安資訊整合於此一系統。

航路標識包含燈塔、燈浮標、立標及其他助航設施等，對船舶辨位、避險及安全航行具有關鍵作用。過去航標資訊、航船布告及相關圖資查詢，部分須仰賴分散式資料及人工彙整，不利於使用者快速掌握最新航安資訊。

航港局說明，新系統上線後，船舶、海域作業者及民眾可透過系統圖台查詢航標位置、航標資訊及航船布告範圍，協助出海前掌握周邊海域最新航安資訊，系統並提供航船布告訂閱服務，使用者可依需求接收相關航行安全資訊，減少漏接重要公告的風險。

另外，系統也提供「航標異常通報」功能。民眾或海上作業人員如發現航標燈光異常、位置疑似偏移、設施損壞或其他航標異常情形，可透過系統提供經緯度位置、照片、異常情形說明及正確聯繫方式，由權責單位後續查證處理。

交通部 航港局

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