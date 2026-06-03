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從 5 個日常生活細節，看見長輩容易被忽略的聽力變化

文／ Widex助聽器 提供

隨著生活步調加快，許多上班族與父母相處的時間，多半集中在週末聚餐、節慶返家或短暫通話中。也因為相處時間有限，長輩身上一些細微變化，往往容易被忽略。

電視音量越開越大、講電話習慣開擴音、聊天時常說「再說一次」、家族聚餐時逐漸變安靜，這些看似平常的生活片段，其實可能與聽力狀態改變有關。

聽力變化通常不是突然發生，而是在日常中慢慢累積。許多長輩即使聽得吃力，也不一定會主動表達，有時反而會用微笑點頭、安靜旁聽，或減少參與對話來掩飾。因此，家人的觀察往往是及早留意聽力健康的重要起點。

聽得越吃力，大腦越容易感到疲憊。 圖／Widex助聽器 提供
聽得越吃力，大腦越容易感到疲憊。 圖／Widex助聽器 提供

家人可從以下 5 個生活細節初步觀察：

一、電視音量越開越大
家人覺得音量已經偏大，長輩卻覺得剛好。

二、對話中常說「蛤？」或「你再說一次」
尤其在多人聊天或背景音較多時更明顯。

三、聚餐時變得比較安靜
過去喜歡聊天，近期卻常只是微笑點頭。

四、講電話時習慣開擴音
或常覺得電話另一端「講不清楚」。

五、回答內容與問題不太相符
看似有聽見，但實際上可能只聽到片段內容，靠猜測完成對話。

這些狀況並不代表一定有聽力問題，但如果頻繁出現，建議可安排專業聽力檢測，進一步了解目前的聽力狀態。

5 個容易被忽略的日常聽力警訊 圖／Widex助聽器 提供
5 個容易被忽略的日常聽力警訊 圖／Widex助聽器 提供

個案分享：從聚餐沉默，到更自在參與對話

58 歲的林女士過去幾年發現，自己在家族聚餐時常常跟不上大家的話題。尤其多人同時說話、餐廳背景聲較多時，她需要花更多精神判斷對話內容，有時即使沒完全聽清楚，也會先微笑點頭，避免打斷大家。

「以前吃飯聊天，常常要很用力聽，結束後反而覺得累。」林女士分享，後來在家人陪同下進一步了解聽力狀態，也開始嘗試適合自己的聽力照護方式。對她來說，最大的差別不是單純把聲音變大，而是在日常對話中能更輕鬆地掌握內容。

聽力照護人員提醒，每個人的聽力狀況與生活需求不同，若出現聽不清楚、容易聽錯，或在吵雜環境中理解對話較吃力等情形，建議先透過專業聽力檢測了解實際狀態，再依個人需求評估合適的照護方式。

Widex源自丹麥的堅持：極致聲學，只為聽見真實世界

創立於 1956 年的丹麥助聽器品牌 Widex，長期專注於自然聲學體驗。Widex認為，聲音不應只是被放大，應盡可能保留原本的層次、細節與自然感。這也是 Widex 一直以來所堅持的品牌信念「Sound like no other」。

無論是微風拂過樹葉的細微聲響，或是孫子清脆而真誠的呼喚，Widex 所追求的，是讓這些日常聲音以貼近原貌的方式被感受，透過 PureSound™ 原音重現與 ZeroDelay™ 零延遲技術，讓聆聽不再成為負擔，重新成為連結情感的橋樑。

此外，Widex 也透過智慧型手機 App 與 AI 輔助功能，讓使用者可依照不同生活場景調整聽感設定，例如安靜居家、戶外環境或較熱鬧的餐廳場合，讓聽力更貼近日常使用情境。

良好的聽力，是維持生活參與感的重要一環。 圖／Widex助聽器 提供
良好的聽力，是維持生活參與感的重要一環。 圖／Widex助聽器 提供

如果在上述生活情境中，看見熟悉的畫面，開始思考自己或家人的聽力狀態，現在就可以進一步了解聽力保健資訊，並視個人需求預約專業的聽力檢測服務。

立即預約：
https://www.widex.com/en-sg/campaign/zh-tw/free-hearing-aid-trial/

衛部醫器輸壹字第 022950 號 北市衛器廣字第115050167號

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