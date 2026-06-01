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交通部擬修法重罰毒駕 直接吊銷駕照、3年內不得再考領

中央社／ 台北1日電
交通部規劃「道路交通管理處罰條例」修法，毒駕吊扣駕照1到2年加重為吊銷駕照且3年內不得再考領。圖為屏東縣31歲曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方。圖／警方提供
交通部規劃「道路交通管理處罰條例」修法，毒駕吊扣駕照1到2年加重為吊銷駕照且3年內不得再考領。圖為屏東縣31歲曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方。圖／警方提供

為打擊毒駕交通部今天說，規劃「道路交通管理處罰條例」修法，毒駕吊扣駕照1到2年加重為吊銷駕照且3年內不得再考領，吸食第一、二級毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照等。

毒駕車禍頻傳，交通部今天發布新聞稿表示，今年5月11日及5月27日邀集司法院、法務部、衛生福利部及內政部警政署等相關機關共同研商，規劃透過修法及強化管理機制，全面加嚴毒駕相關處罰與管制措施。

交通部指出，毒駕行為同時涉犯有行政責任及刑事責任，違反「道路交通管理處罰條例」第35條及刑法第185條之3規定，依法將優先追究刑事責任，以有效遏止毒駕行為。

交通部規劃修正「道路交通管理處罰條例」，重點包括將吸食毒品後駕車者由現行吊扣駕駛執照1至2年，加重為吊銷駕駛執照且3年內不得再考領；對施用第一級、第二級毒品者，即使未有駕車行為，亦將吊銷駕照並限制重新考領，施用第三、四級毒品則吊扣駕駛執照。

交通部指出，同時提高毒駕初累犯罰鍰額度，增訂年滿18歲同車乘客明知駕駛人施用毒品仍搭乘者處罰規定，藉由共同責任機制提升社會防制效果。

另外將建立毒駕者及施用毒品者的駕駛資格管理制度，未來受吊扣、吊銷駕照處分者，須完成毒品戒癮治療或毒品危害講習，並於一定期間內未再施用毒品，始得重新考領或換發駕駛執照。

在短期措施方面，交通部說，將優先修正行政法規「道路交通安全規則」，要求經確認施用毒品者，須完成相關治療或講習，並持續符合規定條件後，始得換發短期駕駛執照或重新考領駕照。

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