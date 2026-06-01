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3層樓高松樹漸枯萎 豐原醫院：正依專業建議維護與治療
衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構去年11月底開幕，民眾最近發現醫院前一棵約3層樓高松樹漸枯萎，豐原醫院表示，該樹是台灣黑松，病況不明，院方很重視老樹保存，持續委請專業樹醫師監測及照護，樹木健康狀況逐漸衰退，目前正依專業建議維護與治療，希望維持樹木生長與存活。
豐原醫院表示，樹木生長涉及複雜自然因素，經專業照護與持續處置，樹醫生表示無法保證一定能恢復原有生長狀態，豐原醫院依專業建議辦理相關處置，持續觀察樹木狀況。
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