3層樓高松樹漸枯萎 豐原醫院：正依專業建議維護與治療

天氣日漸炎熱、冷氣使用旺季來臨，根據日媒FNN報導，日本製品評價技術基盤機構（NITE）特別呼籲民眾，必須對因冷氣機內部清潔不當，或室外機周邊堆放雜物所引發的火災風險有高度警覺。根據統計，截至2025年度為止的五年間，已發生高達345起與冷氣機相關的意外事故。

2026-06-01 10:39