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森林遊樂區人員換裝 牡蠣殼、回收寶特瓶當布料

中央社／ 台北1日電

農業部林業及自然保育署今天公開國家森林遊樂區服務人員的新制服，採用牡蠣殼、回收寶特瓶為布料，兼具機能、美感與永續。

林保署發布新聞稿表示，與台灣在地設計品牌合作，以「永續林業、生態台灣」願景為核心，推出兼具戶外機能、美感設計與環境永續理念的新版工作服，讓國家森林遊樂區第一線服務人員，以更舒適、更具辨識度的新形象迎接旅客。

林保署說，新版工作服歷經近一年半規劃與製作，從設計、布料研發到生產，全程攜手台灣廠商歐可立克企業有限公司完成。

林保署表示，這次改版不只是制服更新，更將環境永續理念融入每個細節。春夏及秋冬上衣的部分布料採用牡蠣紗材質，透過循環科技將牡蠣殼與回收寶特瓶轉化為高附加價值纖維，不僅減少海洋廢棄物，也讓衣物具備抗菌、抗靜電等機能。

另外，林保署在春夏上衣也選用木漿提煉製成的萊賽爾纖維（Lyocell），兼具柔軟親膚、透氣涼爽與環境友善特色；四季外套及禦寒外套所使用的聚酯纖維，也採可回收材質，降低環境負擔，讓永續理念真正落實在日常服務現場。

林保署介紹新款制服設計，巧妙融入林保署署徽弧形線條與色彩元素，轉譯永續森林經營、人與自然和諧共生的理念。春夏服裝及四季外套呼應署徽選用低飽和藍綠色調，與森林景觀自然融合；秋冬服裝則以沉穩森綠色為基底，搭配暖陽色系禦寒外套，在山林中增添溫暖與活力，也提升服務辨識度。

另考量山區天候多變及現場勤務需求，林保署說，新版制服全面升級戶外機能，採用吸濕排汗、快乾耐磨、防潑水等布料，並優化口袋、拉鍊、帽沿等細節設計，兼顧實用性與穿著舒適度。

森林遊樂區 林保署 制服

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