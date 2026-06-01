HPV非女性專屬！疫苗男女都要打 國中男生公費接種率首破8成

國健署公布統計，去年9月起擴大推動國中男生公費接種HPV疫苗，首年第一劑接種率達81.6%。而自2018年起實施公費接種的國中女生，接種率則穩定維持在九成以上，已達到世界衛生組織（WHO）訂定2030年消除子宮頸癌策略中的90%接種目標。

過去提到人類乳突病毒（HPV），許多人第一時間想到的是子宮頸癌，國健署提醒，HPV不分男女都可能感染，不僅與子宮頸癌有關，也與口咽癌、肛門癌及外生殖器癌等多種癌症息息相關。台灣去年正式將國中男生納入公費HPV疫苗接種對象，政策推動不到一年，國中男生第一劑接種率已突破八成。

國健署長沈靜芬表示，青少年是接種HPV疫苗的黃金時機，這階段尚未暴露於病毒環境中，疫苗保護效果最佳，且能產生較強且持久的免疫反應。透過男女同步接種，不僅能保護個人健康，也有助於降低病毒在社區中的傳播機會，建立更完整的群體防護網。

人類乳突病毒對健康威脅不分性別，全球防疫策略已逐漸從「女性接種」轉向「性別中立接種」，包括澳洲、英國、加拿大、美國等國家，都已將男童納入常規接種對象。醫學研究顯示，HPV感染並非女性專利，男性同樣可能因感染而罹患口咽癌、陰莖癌或肛門癌，其中部分癌症近年發生率甚至有增加趨勢。

隨著新學年度疫苗接種作業即將展開，國健署呼籲符合資格的國中學生把握公費接種機會。沈靜芬表示，國健署將持續與各地方政府衛生局及校園合作，完善接種服務流程，讓學生能安全、便利地完成接種，也希望家長能支持孩子接種疫苗，及早建立防癌保護力。

沈靜芬提醒，HPV疫苗並非只與女性健康有關，而是全家人都應重視的癌症預防措施。當愈來愈多男生加入接種行列，代表台灣正逐步朝向國際趨勢邁進，透過「男女共同防護」，為下一代打造更完整的健康防線。