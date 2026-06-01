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一雙鞋可能改變人生！老人家跌倒骨折代價大 醫：4種款式別穿

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人替長輩挑選鞋子時，往往優先考慮價格或穿脫方便性，但黃軒醫師近日在臉書發文提醒，對高齡者而言，一雙鞋不只是日常用品，更可能影響未來的生活品質。 示意圖／ingimage
許多人替長輩挑選鞋子時，往往優先考慮價格或穿脫方便性，但黃軒醫師近日在臉書發文提醒，對高齡者而言，一雙鞋不只是日常用品，更可能影響未來的生活品質。 示意圖／ingimage

許多人替長輩挑選鞋子時，往往優先考慮價格或穿脫方便性，但黃軒醫師近日在臉書發文提醒，對高齡者而言，一雙鞋不只是日常用品，更可能影響未來的生活品質。他指出，一次跌倒造成的代價，往往遠超過鞋子的價格，除了手術與住院之外，還可能面臨長期復健、失能甚至死亡風險。

黃軒分享，自己在病房中經常看見類似案例。原本還能自行買菜、散步或照顧孫子的長輩，因為一次跌倒住院後，人生就此改變。許多家屬回憶時都會說「昨天明明還好好的」、「只是去上個廁所」、「只是被拖鞋絆到而已」，但對高齡者而言，跌倒後常見的髖部骨折、手腕骨折、脊椎壓迫性骨折甚至腦出血，都可能造成嚴重後果。一項研究發現，患者髖部骨折一年後，有28%死亡，46%失能與功能障礙。

他進一步指出，老人跌倒往往不是單一原因造成，而是多種因素疊加。例如半夜起床時意識尚未完全清醒，加上夜間血壓較低、光線不足，若再穿著後跟鬆垮的拖鞋或夾腳拖，跌倒風險便會大幅提高。尤其深夜前往浴室與清晨剛睡醒時，更是跌倒事件的高峰時段。

黃軒也整理出4種較危險的鞋款，包括夾腳拖、後跟鬆垮拖鞋、鞋底已磨平的舊鞋，以及厚底增高鞋。他分享一名78歲長者案例，平時身體硬朗，卻因深夜穿著鬆垮拖鞋上廁所時跌倒，最終股骨頸骨折、接受人工髖關節手術，並歷經數月復健。家屬事後感嘆，早知道一雙鞋會帶來如此大的代價，就不會讓長輩繼續穿那雙舊拖鞋。

至於理想的老人鞋，黃軒認為不一定要昂貴，但至少應具備防滑鞋底、包覆腳跟、寬楦鞋頭、適度支撐、不需綁鞋帶的魔鬼氈設計，與輕量化等6種特性。根據相關研究，適當鞋類介入可降低約20%至30%的跌倒風險。他也提醒，與其等到跌倒後煩惱如何治療，不如從日常生活做起，替長輩檢查鞋底是否磨平、尺寸是否合腳，或在家中加裝夜燈與防滑設備，預防永遠比治療更重要。

其實鞋子的問題不只會發生在老人身上。上個月印尼就發生一起令人鼻酸的悲劇，據外媒報導，一名16歲高中生因家境清寒，長期穿著過小的舊校鞋上學與實習。雖然雙腳已被擠壓到破皮流血，但為了不增加單親母親負擔，他始終沒有開口要求換鞋，也拒絕就醫治療。

這名少年實際腳掌尺寸已長到45號，卻仍穿著43號舊鞋。長時間站立與行走導致傷口持續惡化，最終引發嚴重感染與敗血症，不幸病逝。事件曝光後震驚印尼社會，當地教育部也坦承，少年一家雖符合弱勢資格，卻未被納入相關補助名單，反映社會福利制度仍存在漏洞。

長輩 鞋子

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