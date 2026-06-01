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每天運動減不了體重！他改變時間喝咖啡 2周後容光煥發又變瘦

聯合新聞網／ 綜合報導
減重醫師蕭捷健指出，喝咖啡的時間點可能比想像中更重要。 示意圖／ingimage
減重醫師蕭捷健指出，喝咖啡的時間點可能比想像中更重要。 示意圖／ingimage

每天一杯咖啡是不少人的生活習慣，但喝咖啡的時間點可能比想像中更重要。減重醫師蕭捷健近日在臉書分享，一名學員長期習慣早上起床立刻喝冰美式提神，下午再運動，但體重始終沒有明顯變化。後來僅將咖啡改到運動前30分鐘飲用，其他生活習慣幾乎不變，短短兩週後精神與體重狀況就出現改善。

蕭捷健指出，根據發表於《國際運動營養學會期刊》的研究，受試者在運動前30分鐘補充咖啡因後，脂肪氧化效率明顯提升。其中早上運動前飲用咖啡，脂肪氧化量增加10.7%；若是在下午運動前飲用，則增加29%，運動強度也同步提高11%至13%。換句話說，同樣進行30分鐘運動，喝對時間的人可能比沒喝的人多燃燒近三成脂肪。

不過他也提醒，咖啡並非喝越多越好。首先，起床後30至60分鐘內，人體本來就會出現一波自然的皮質醇上升，幫助身體清醒，若此時立刻大量攝取咖啡因，長期下來可能影響身體正常節律。另一方面，下午太晚喝咖啡也可能干擾睡眠品質，讓身體恢復與代謝效率受到影響。

蕭捷健引用研究指出，若在睡前6小時攝取相當於兩杯美式咖啡的咖啡因量，可能使入睡時間拉長、總睡眠時間減少超過1小時，深層睡眠更減少40分鐘以上。而深層睡眠正是身體修復與能量代謝的重要階段。他建議，起床60分鐘後再喝第一杯咖啡，運動前30分鐘飲用效果最佳，並盡量避免下午2點後攝取咖啡因。

其實除了睡眠與燃脂之外，咖啡飲用時機也可能影響營養吸收。韋恩的農食生活曾在臉書分享，日本內科與美容皮膚科醫師中島由美指出，咖啡中的單寧會與食物中的鐵質結合，進而影響人體吸收效率。由於女性本身較容易面臨鐵質不足問題，若經常在餐前或餐後立刻喝咖啡，風險可能進一步增加，甚至出現頭痛、心悸與容易疲倦等狀況。

對此，中島由美建議，盡量將咖啡與正餐錯開時間，服用鐵劑者也應避免在服藥前後30分鐘內飲用咖啡。此外，可選擇單寧含量較低的深焙咖啡，或改喝低咖啡因、無咖啡因產品，以降低對身體造成的負擔。咖啡本身並非問題，關鍵仍在於是否掌握適合自己的飲用時間與方式。

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