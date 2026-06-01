影／噁！高雄燒肉名店蟑螂爬上桌共餐 釣出苦主：還爬過手臂

高雄市鳳山一家知名燒肉吃到飽餐廳遭民眾爆料蟑螂爬上餐桌，嚇得倒退三步、胃口盡失，畫面在網路曝光引發熱議，網友留言「好噁」、「這會飛的」、「比燒肉還搶戲」，也釣出曾光顧燒肉店的苦主遇過蟑螂爬過手臂，直言燒肉店衛生和用餐體驗不佳；衛生局今天稽查，業者坦承影像內容屬實，將依法開罰至少3萬元。

民眾在Threads發文表示，昨晚9時前往該店用餐，突見一隻蟑螂爬上餐桌，驚呼「好大隻的美洲家蠊」，畫面中只見蟑螂沿著餐桌緩慢爬行，距餐盤、食材僅咫尺之遠，讓網友看了起雞皮疙瘩，直呼直接飽了。

不少網友異口同聲評價燒肉店「一次店，貴又雷」、「真的一次店！超級倒胃口」、「太貴肉又很少，我不想再被雷一次所以就沒去了」、「肉真的不好吃，很多都是組合肉」。

另名網友也分享在這家燒肉店曾被蟑螂驚嚇的過程，「我們剛坐下來不到一分鐘，牠就從我男友的手臂爬過去，我看他後面牆壁還有一隻，我跟帶位的說有2隻蟑螂在那邊，他說幫你們換位子，我說不用了，我們不吃了，到底誰還吃得下去。」

高市衛生局回應，今天派員前往現場查察，實地檢查未發現蟑螂蹤跡，但業者坦承民眾提供影像內容屬實，依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條及食品安全衛生管理法第47條規定，將裁處業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，業者雖定期委託合格病媒防治公司進行消毒作業，也已完成食品業者登錄及投保產品責任險，但仍存在作業場所發現病媒蹤跡、設備清潔維護不足，以及從業人員健康檢查未完全符合規定等缺失，已要求業者限期改善。

若業者屆期仍未完成改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰，並持續追蹤複查。

衛生局今天派員稽查，將依法開罰至少3萬元。圖／高雄市衛生局提供