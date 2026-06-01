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蜂蜜出現白色結晶不是變質！農糧署：證明是純正蜂蜜
蜂蜜出現乳白色或顆粒狀的結晶時，不少民眾以為蜂蜜壞掉了。農糧署表示，蜂蜜中的顆粒狀結晶是一種自然的物理現象，不是變質反而是純正蜂蜜的最佳證明，可利用40度至50度的溫水隔水加熱，即可恢復液態，千萬別誤以為壞掉而丟棄。
農糧署主任祕書陳立儀指出，蜂蜜結晶的成因是蜜蜂在釀蜜時將蔗糖轉化為葡萄糖及果糖，這些糖類占蜂蜜成份60%至80%，蜂蜜採集後為利保存，會在50℃真空環境下去除水分至20%以下，所以蜂蜜其實是富含葡萄糖和果糖的過飽和溶液，當環境溫度降至約14℃左右，蜂蜜中的葡萄糖分子會聚集，逐漸形成細緻的晶體，這並非變質或摻假，而是蜂蜜天然成分的物理變化。
陳立儀說，蜂蜜理想的保存方式是常溫、陰涼、乾燥，並以玻璃瓶或食用級塑膠容器填裝，避開陽光直射處，取用時建議使用乾淨且完全乾燥的餐具，避免交叉汙染。當蜂蜜儲藏於4至5度冷藏庫會加速結晶，當結晶時，可置於40至50度溫水中隔水加熱慢慢攪拌即可恢復，但切勿使用高溫或微波方式加熱，容易破壞蜂蜜的營養及香氣。
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