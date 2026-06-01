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影／銅像見證台義友好 雕塑家王英信重現SARS吹哨醫師的微笑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
雕塑家王英信（左二）為SARS吹哨者醫師卡羅．歐巴尼製作銅像，完成其兒子魯卡（右二）盼看到爸爸微笑的期望。圖／王英信提供
雕塑家王英信（左二）為SARS吹哨者醫師卡羅．歐巴尼製作銅像，完成其兒子魯卡（右二）盼看到爸爸微笑的期望。圖／王英信提供

2003年SARS肆虐全球，首位發現該病毒的義大利醫師卡羅．歐巴尼及時示警卻也被傳染殉職，世人追思；我國知名雕塑家王英信接受委託為其製作半身銅像，一度因「微笑」卡關，最終仍完成，上周親赴義大利與市長等人共同為銅像揭幕。

當年SARS爆發肆虐全球，台灣也受害。但當時疫情能被及早發現通報，係因醫師卡羅．歐巴尼在越南河內治病時被傳染發病，他機警察覺SARS病徵且已在亞洲擴散，通報促使WHO採取緊急措施，可他仍在發病18天後病逝，世人追思。

為紀念這位率先發現通報SARS的「吹哨者」醫師，卡羅歐巴尼博物館於2023年於義大利開館，台灣卡羅歐巴尼協會也委託雕塑家王英信，為卡羅醫師製作半身銅像，卡羅兒子魯卡去年赴王英信美術館參觀，並提供多張父親照片供創作參考。

但王英信在雕塑創作過程卻一度卡關，他表示，自己收集上百張卡羅醫師的照片，由於多數都是專注於研究與醫療工作，神情堅毅沉穩，而在土胚完成後拍照傳給魯卡，魯卡認為雕像很傳神，但希望能多一點微笑，期待看到「微笑的爸爸」。

王英信坦言，要讓雕像呈現自然微笑並不容易，看似簡單的「微笑」，並非單純讓嘴巴張開即可，牽動的不只是嘴角，更包含臉部肌理與神情輪廓變化，為此耗費極大心力，多次細部調整修改，使得作品更貼近卡羅醫師，也換得魯卡的微笑。

王英信上周應邀前往卡羅醫師故鄉卡斯泰爾普拉尼奧市，與該市市長朱塞佩．蒙泰西、台灣卡羅歐巴尼協會理事長莊振澤等，共同為卡羅歐巴尼博物館的銅像揭幕，也與卡羅醫師的家人相見歡，甚至手持「台義友好」字卡合影，場面溫馨。

雕塑家王英信（右一）完成SARS吹哨者醫師卡羅．歐巴尼的銅像，上周赴義大利與其家屬見面合影。圖／王英信提供
雕塑家王英信（右一）完成SARS吹哨者醫師卡羅．歐巴尼的銅像，上周赴義大利與其家屬見面合影。圖／王英信提供

雕塑家王英信（右）為SARS吹哨者醫師卡羅．歐巴尼製作銅像，上周親赴義大利與市長等共同為銅像揭幕。圖／王英信提供
雕塑家王英信（右）為SARS吹哨者醫師卡羅．歐巴尼製作銅像，上周親赴義大利與市長等共同為銅像揭幕。圖／王英信提供

雕塑家王英信（右）為SARS吹哨者醫師卡羅．歐巴尼製作半身銅像。圖／王英信提供
雕塑家王英信（右）為SARS吹哨者醫師卡羅．歐巴尼製作半身銅像。圖／王英信提供

SARS WHO 疫情 醫師 義大利

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