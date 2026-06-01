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不只機場服務費！轉機使用費2階段調漲 9月起多付250元
出境旅客隨機票收取的「機場服務費」今年9月1日起分2階段調漲，每人從500元漲至750元，2028年9月1日再漲至1000元，交通部今公告，因應我國機場建設及考量物價波動，轉機旅客的「轉機過境設施使用費」也依照機場服務費時程及費用分2階段調漲。
交通部說明，為因應我國航空站各項機場建設龐大經費，並基於使用者付費原則，轉機過境乘客也有使用機場設施設備的需求，因此將調整轉機過境設施使用費，並分2階段調漲，今年9月1日至2028年8月31日，從現行的500元調漲至750元，2028年9月1日起再調漲為1000元。
交通部表示，該筆收入可由桃園國際機場公司及交通部民航局使用，不必再撥部分給予觀光發展基金。
交通部表示，轉機過境設施使用費自2023年3月起向每位轉機過境旅客收取500元，2025年桃園機場轉機過境旅客約690萬人次，轉機過境設施使用費收入約17億元；高雄機場約3.4萬人次，收入約850萬元。
依2025年運量估算，第1階段調整後，桃機公司及民航局可分別增加年收入約8.5億元、425萬元。
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