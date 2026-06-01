小潰瘍藏危機！39歲女無症狀健檢竟驗出早期胃癌

39歲女子無慢性病史，也沒有腹痛、消化不良、食慾不振或體重減輕等任何腸胃不適，在健康檢查接受胃鏡檢查，意外發現為早期胃癌。醫師提醒，不少民眾誤以為沒症狀就沒問題，但事實上許多早期胃癌、大腸息肉甚至癌前病變，在初期都可能毫無症狀。

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師黃俊文指出，該患者檢查時，在胃體中段發現一處不到1公分的小型潰瘍，外觀看起來與一般胃潰瘍相似，甚至有接近癒合的跡象，很容易被視為普通胃部發炎病灶。

黃俊文說明，一般良性胃潰瘍多好發於胃竇部，即胃的下半部，但這名患者的病灶位於胃體中段，位置較少見；此外，潰瘍周圍胃壁皺褶出現異常拉扯、表面不平整，與常見良性潰瘍的型態不同，因此當下決定進一步切片檢查。

黃俊文表示，患者胃部病理切片型態屬於胃癌中惡性程度較高的指環型細胞癌，若等到出現明顯症狀再就醫，往往已錯失黃金治療時機，該患者完全沒有任何不適，純粹因健康意識主動健檢，才得以及早發現。

黃俊文說，該個案無任何不適的症狀，不抽菸不喝酒，僅幽門桿菌切片篩檢陽性，研判胃癌可能和幽門桿菌感染及家族遺傳基因有關。若有胃癌，或其他腸胃道癌症家族史、長期抽菸喝酒、偏好燒烤油炸、高鹽醃漬飲食等，經濟條件允許者，即使沒有症狀，也可考慮自費接受胃鏡篩檢。

黃俊文表示，臨床上不少民眾誤以為「沒症狀就沒問題，感覺很痛就是病很嚴重」，但事實上許多早期胃癌、大腸息肉甚至癌前病變，在初期都可能毫無症狀。反而部分有胃脹、胃痛等不適的患者，多與胃蠕動異常、壓力、自律神經失調有關，未必代表器質性病變。

醫師提醒，胃癌的重要危險因子之一為幽門螺旋桿菌感染，目前政府已提供45至74歲民眾，一生一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢。幽門桿菌感染大多無症狀，但長期慢性刺激可能增加胃癌風險，民眾可善用篩檢資源，早期發現、早期治療。