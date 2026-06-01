「喪屍煙彈」毒駕頻傳 衛福部修法罰持有電子煙 實體與網路稽查104萬件開罰9.2億

近期俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）濫用案件頻傳，接連傳出毒駕肇事。國健署針對網路平台販售電子煙等違法行為持續加強監測管理，截至115年4月30日止，全國已辦理電子煙及加熱菸實體與網路稽查逾104萬家（件）次，開立處分書10788件，裁罰金額約新台幣9.2億元。

面對新興毒品透過電子煙載具快速擴散，衛福部日前宣布，將從法制管理、網路查緝、毒品檢驗到成癮治療等面向全面強化防制措施，盼從源頭阻斷毒品流通，降低毒駕對公共安全造成的威脅。

為堵住管理漏洞，衛福部表示，已將「持有電子煙等類菸品及其組合元件」納入「菸害防制法」修法重點。未來除可依法沒入外，持有者最高可處新台幣1萬元罰鍰，最低也將開罰2000元。同時，修法也將要求網路平台建立違法資訊風險管控與自律管理機制，強化業者管理責任，目前相關草案已送行政院審查。

除了修法，衛福部也持續透過跨部會合作加強查緝。國健署統計，今年1月至4月已監測網路販售電子煙等違法案件達1萬1,503件，其中，1萬1425件已完成下架，下架率高達99.3%；另針對境內外違法網站，也已停止解析3,361件。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，自「菸害防制法」於112年3月修正上路以來，截至今年4月底止，全國電子煙及加熱菸實體與網路稽查已超過104萬件次，累計裁罰超過1萬件，裁罰金額約9.2億元，顯示政府對違法產品採取高強度執法。

因應毒駕查緝需求增加，衛福部也同步擴充毒品檢驗量能。目前全國已認證20家濫用藥物尿液檢驗機構，其中17家可執行39項新興毒品檢驗，15家可檢驗依托咪酯類物質，每月檢驗量能超過7,300件，依托咪酯檢驗量能則達3,000件以上。

衛福部已協助建立新興毒品鑑驗程序及標準品分讓機制，截至今年4月，已完成992項新興毒品及相關成分標準品購置，並建立1,145項質譜圖資料庫，提供司法單位與實驗室進行案件比對與鑑驗，大幅提升新興毒品辨識能力。

除了查緝與檢驗，衛福部也強調「治療與復歸」同樣重要。目前全國已指定155家藥癮治療機構，並提供每名藥癮者每年最高3萬5,000元治療補助，以降低就醫門檻。去年接受補助治療人數達1萬7,438人，較前一年增加近兩成。

針對毒駕個案，衛福部也要求各地毒品危害防制中心與警察機關合作，對遭查獲的毒駕者主動提供諮詢與轉介服務，協助連結醫療、社福及就業資源，避免個案持續陷入成癮循環，目前全台毒防中心每年服務約4萬名藥癮個案。

衛福部強調，新興毒品不僅危害個人健康，更可能透過毒駕造成無辜民眾傷亡。未來將持續透過修法、查緝、檢驗與治療四大策略，建立更完整的防毒安全網，遏止「喪屍煙彈」蔓延，守護國人健康與交通安全。