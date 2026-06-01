衛福部6月新制 擴大罕病SMA藥物給付 患者一年藥費最高省下約622萬元

衛福部今公布6月新制，健保署公告多項藥品支付價格及修訂藥品給付規定，包括針對脊髓性肌肉萎縮症（SMA）病人，放寬口服溶液用粉劑適用對象；同時新增支付「泛抑癌膜衣錠」給予轉移性乳癌等病人，預估可增加病人存活期至7.3個月，患者一年藥費可省下約172萬元。

衛福部同步也擴大長照服務對象，納入失能外國專業人才及其眷屬，依「外國專業人才延攬及僱用法」修正條文第29條規定，外國專業人才本人、配偶、未成年子女、成年身心障礙子女，經內政部許可永久居留並且合法居留累計10年，每年居住滿183天者，因身心失能且符合65歲以上或符合身心障礙鑑定資格，經失能評估確認符合長照服務給付資格，可依需求提供長照服務，預計6月30日施行。

以下為健保署針對SMA、轉移性乳癌、非感染性眼後房葡萄膜炎、轉移性大腸直腸癌等疾病，公告多項藥品支付價格及修訂藥品給付規定：

SMA：

健保署放寬口服溶液用粉劑適用對象，刪除治療年齡大於2個月限制，受惠患者介於74人至254人，年藥費可以省下566萬至622萬元。

健保署公告異動「服脊立口服溶液用粉劑0.75毫克/毫升」支付價格，及暫予支付「服脊立膜衣錠5毫克」，並修訂藥品給付規定。

受益對象為現已用藥的病人與經新生兒篩檢確診為SMA病人。現已給付項目再擴增給付條件，為口服溶液用粉劑已變更適應症，刪除SMA「治療年齡大於 2 個月」的限制，且考量澳洲 PBAC 及英國 NICE皆不限用於2個月以上的SMA病人，修訂給付規定。

膜衣錠為新劑型，預估治療人數第1年至第5年約74人至254人、藥費約4.19 億元至14.37億元，口服溶液用粉劑人年藥費約622萬元、新劑型錠劑約566萬元，財務衝擊約節省1.15億元，共節省2.27億元。

轉移性乳癌：

新增支付「泛抑癌膜衣錠」給予轉移性乳癌等病人，受益對象為與fulvestrant併用於荷爾蒙受體陽性、第二型人類表皮生長因子（HER2）陰性及具「 PIK3CA／AKT1／PTEN」任一變異者的局部晚期或轉移性乳癌病人。

可增加存活期自3.1個月至7.3個月，治療人數預估第1至第5年約233人至286 人，整體藥費約1.84億至2.26億元，患者一年藥費約172萬元，財務衝擊約1.23億至1.36億元。

非感染性眼後房葡萄膜炎：

擴大適用「傲迪適眼後段植入劑」支付，適用對象為非感染性眼後房葡萄膜炎病人，現已給付項目再擴增給付條件，擴增用於「非感染性眼後房葡萄膜炎」的給付針數，以確保療效並防止視力惡化，於臨床有其必要性，需重複進行注射。

預估新增使用支數第1至第5年約580支至280支、藥費約1473萬元至691萬元，每支2萬5888元，財務衝擊約876萬元，患者可節省22萬元。

轉移性大腸直腸癌：

健保署公告暫予支付「伏腸剋膠囊」共2項目，受益對象為先前曾接受基礎化療和抗血管內皮生長因子療法之轉移性大腸直腸癌病人，若KRAS為原生型則需接受過抗表皮生長因子受體療法。

健保署表示，此為新增給付項目，此藥品相較於安慰劑組4.8個月，顯著延長整體存活期至7.4個月，與無惡化存活期自1.8個月增加至3.7個月。預估治療人數第1至第5年約771人至1276人，藥費約2.29億元至3.79億元，患者一年藥費約97萬元，財務衝擊約0.69億至1.20 億元。

其他：

健保署也公告異動含docetaxel、paclitaxel及 gemcitabine成分藥品支付價格及給付規定。將現已給付項目再擴增給付條件與適應症相同，因化療藥物已有長久使用經驗且可作為免疫治療或標靶治療外的用藥選擇，預估使用人次第1年至第5年約6481人次至7362人次、新增藥費0.33億元至0.36 億元，每人次約5100元。