快訊

美中競爭夾擊！歐盟綠色產業政策準備轉型

獨／新竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

COMPUTEX演講直播／黃仁勳：回到家真好 「有用的AI」已來臨！

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部6月新制 擴大罕病SMA藥物給付 患者一年藥費最高省下約622萬元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部今公布6月新制，健保署公告多項藥品支付價格及修訂藥品給付規定，並擴大罕病SMA藥物給付，患者一年藥費可高省下約622萬元。本報資料照片
衛福部今公布6月新制，健保署公告多項藥品支付價格及修訂藥品給付規定，並擴大罕病SMA藥物給付，患者一年藥費可高省下約622萬元。本報資料照片

衛福部今公布6月新制，健保署公告多項藥品支付價格及修訂藥品給付規定，包括針對脊髓性肌肉萎縮症（SMA）病人，放寬口服溶液用粉劑適用對象；同時新增支付「泛抑癌膜衣錠」給予轉移性乳癌等病人，預估可增加病人存活期至7.3個月，患者一年藥費可省下約172萬元。

衛福部同步也擴大長照服務對象，納入失能外國專業人才及其眷屬，依「外國專業人才延攬及僱用法」修正條文第29條規定，外國專業人才本人、配偶、未成年子女、成年身心障礙子女，經內政部許可永久居留並且合法居留累計10年，每年居住滿183天者，因身心失能且符合65歲以上或符合身心障礙鑑定資格，經失能評估確認符合長照服務給付資格，可依需求提供長照服務，預計6月30日施行。

以下為健保署針對SMA、轉移性乳癌、非感染性眼後房葡萄膜炎、轉移性大腸直腸癌等疾病，公告多項藥品支付價格及修訂藥品給付規定：

SMA：

健保署放寬口服溶液用粉劑適用對象，刪除治療年齡大於2個月限制，受惠患者介於74人至254人，年藥費可以省下566萬至622萬元。

健保署公告異動「服脊立口服溶液用粉劑0.75毫克/毫升」支付價格，及暫予支付「服脊立膜衣錠5毫克」，並修訂藥品給付規定。

受益對象為現已用藥的病人與經新生兒篩檢確診為SMA病人。現已給付項目再擴增給付條件，為口服溶液用粉劑已變更適應症，刪除SMA「治療年齡大於 2 個月」的限制，且考量澳洲 PBAC 及英國 NICE皆不限用於2個月以上的SMA病人，修訂給付規定。

膜衣錠為新劑型，預估治療人數第1年至第5年約74人至254人、藥費約4.19 億元至14.37億元，口服溶液用粉劑人年藥費約622萬元、新劑型錠劑約566萬元，財務衝擊約節省1.15億元，共節省2.27億元。

轉移性乳癌：

新增支付「泛抑癌膜衣錠」給予轉移性乳癌等病人，受益對象為與fulvestrant併用於荷爾蒙受體陽性、第二型人類表皮生長因子（HER2）陰性及具「 PIK3CA／AKT1／PTEN」任一變異者的局部晚期或轉移性乳癌病人。

可增加存活期自3.1個月至7.3個月，治療人數預估第1至第5年約233人至286 人，整體藥費約1.84億至2.26億元，患者一年藥費約172萬元，財務衝擊約1.23億至1.36億元。

非感染性眼後房葡萄膜炎：

擴大適用「傲迪適眼後段植入劑」支付，適用對象為非感染性眼後房葡萄膜炎病人，現已給付項目再擴增給付條件，擴增用於「非感染性眼後房葡萄膜炎」的給付針數，以確保療效並防止視力惡化，於臨床有其必要性，需重複進行注射。

預估新增使用支數第1至第5年約580支至280支、藥費約1473萬元至691萬元，每支2萬5888元，財務衝擊約876萬元，患者可節省22萬元。

轉移性大腸直腸癌：

健保署公告暫予支付「伏腸剋膠囊」共2項目，受益對象為先前曾接受基礎化療和抗血管內皮生長因子療法之轉移性大腸直腸癌病人，若KRAS為原生型則需接受過抗表皮生長因子受體療法。

健保署表示，此為新增給付項目，此藥品相較於安慰劑組4.8個月，顯著延長整體存活期至7.4個月，與無惡化存活期自1.8個月增加至3.7個月。預估治療人數第1至第5年約771人至1276人，藥費約2.29億元至3.79億元，患者一年藥費約97萬元，財務衝擊約0.69億至1.20 億元。

其他：

健保署也公告異動含docetaxel、paclitaxel及 gemcitabine成分藥品支付價格及給付規定。將現已給付項目再擴增給付條件與適應症相同，因化療藥物已有長久使用經驗且可作為免疫治療或標靶治療外的用藥選擇，預估使用人次第1年至第5年約6481人次至7362人次、新增藥費0.33億元至0.36 億元，每人次約5100元。

衛福部 健保署 長照

延伸閱讀

診所週休二日新制將上路 假日輕急症中心擬擴點「將不限於6都」

近3成攝護腺癌晚期確診 篩檢、標靶治療應給付

健保署調合理門診量…民團憂假日就醫更不便 健保署：必要時將暫停

診所合理門診量 健保署：每季檢討、必要時暫停

相關新聞

168斷食竟胖回3公斤？醫揭真相：以為在減脂，卻是肌肉先流失了

168斷食近年成為熱門減重方式，不少人靠著縮短進食時間成功甩肉，但也有人不瘦反胖。減重專科醫師王律婷指出，斷食並非人人適用，尤其對於肥胖、胰島素偏高或已有胰島素阻抗的人來說，若沒有掌握正確方法，可能出現「脂肪沒減多少，肌肉卻先流失」，不僅體態改善有限，還可能提高日後復胖風險。

梅雨滯留鋒要來了！吳德榮：周五起逐步進入典型梅雨旺盛期

典型梅雨要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日中颱薔蜜外圍的東北風帶進少量水氣，迎風面北部及東北部轉偶有局部短暫雨，午後山區亦有局部短暫降雨的機率；北台轉涼。明日水氣減少，氣溫升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。

機票降價！航空燃油附加費調降 6月7日起短程降至35美元、長程91美元

中東戰事持續3個月也連帶影響油價飆漲，近期航空燃油價格下跌，交通部民航局今天表示，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費，將自6月7日起調降，短程航線調降為35美元（約新台幣1082元），長程航線調降為91美元（約新台幣2813元）。

冷氣室外機旁別放「裝水寶特瓶」！專家警告：恐釀火災爆炸

天氣日漸炎熱、冷氣使用旺季來臨，根據日媒FNN報導，日本製品評價技術基盤機構（NITE）特別呼籲民眾，必須對因冷氣機內部清潔不當，或室外機周邊堆放雜物所引發的火災風險有高度警覺。根據統計，截至2025年度為止的五年間，已發生高達345起與冷氣機相關的意外事故。

食物版瘦瘦針找到了？ 日研究證實：「凍豆腐」能抗高脂肥胖

近期俗稱「瘦瘦針」的注射型GLP-1受體促進劑在台灣引發熱烈討論，但你知道透過日常飲食，也能讓身體自然分泌GLP-1嗎？日本信州大學最新研究證實，日式凍豆腐（高野豆腐）中富含的「抗性蛋白質」，能透過腸道菌的代謝路徑，自然刺激人體分泌GLP-1，進而達到促進脂肪分解燃燒、抑制肥胖的效果，堪稱是「食物版的瘦瘦針」。

開冷氣消暑當心耳鳴！營養師揭夏日「3大壞習慣」 喝冰水也中鏢

炎炎夏日，許多人從戶外高溫走進冷氣房的瞬間，耳朵會突然出現「嗡嗡嗡」的耳鳴聲。對此，營養師陳珮淳指出，這種情況其實是身體發出的抗議警訊，主要與室內外「溫差過大」導致身體調節與循環負荷過重有著密切關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。