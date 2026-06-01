水稻保險理賠 4年累計15萬人次農民、27億元

農業部自民國111年起開辦水稻收入保險，累計至114年，已理賠金額為新台幣27億元，獲理賠農民有15萬人次。

農業部今天發布新聞稿，為提高稻米產業競爭力，穩定農民收入，水稻收入保險自111年起開辦，保障範圍涵蓋天災、疫病及蟲害，迄114年2期稻作期間，累計已有15萬人次農民獲理賠約27億元，有效穩定農民收益，強化農業生產韌性。

農業部說，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」。「基本型」為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農業部全額補助，「加強型」為當鄉鎮產量減產超過10%（2期作）即啟動理賠。

配合農業天然災害救助辦法調整稻米救助額度，農業部115年度將水稻「基本型」保險理賠金額由2萬元提高至2.5萬元，與稻米救助額度一致；且為簡化投保作業，農民於（補）申報種稻作業時，填繳申報種稻書表即完成基本型保險投保作業，無須另行填報要保書。

另外，配合糧食產業全面升級，農業部為保障所有稻農因天災或其他事故致產量減損，提供稻農自願投保的風險管理工具，無論是否繳售公糧者均得投保，農業部補助保費50%，部分縣市政府加碼補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。

農業部也宣布，115年水稻2期作的投保期間自6月1日起至8月31日，農民可向當地農會洽詢。