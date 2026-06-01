機票降價！航空燃油附加費調降 6月7日起短程降至35美元、長程91美元

中東戰事持續3個月也連帶影響油價飆漲，近期航空燃油價格下跌，交通部民航局今天表示，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費，將自6月7日起調降，短程航線調降為35美元（約新台幣1082元），長程航線調降為91美元（約新台幣2813元）。

為適度反映部分成本以達永續經營，全球絕大部分航空公司針對國際航線，都以收取燃油附加費方式因應。我國自2004年訂出統一公式，每個月初就中油公告的國際航空燃油牌價加以檢視，分為短程線與長程線收費。

民航局於2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準。

「未達40美元」為不收費的第1級距，「40美元—未滿50美元」為開始收費的第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。

先前受到中東戰事影響，連帶航空燃油價格飆漲，國際線短程航線每航段漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線每航段調漲至117美元（約新台幣3735元），創下燃油附加費計算公式上路21年以來的新高。

民航局今宣布，依據中油今日公告的國際航線航空燃油價格，由每桶208.78元調降為160.1美元（自第18級距降為第14級距），國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費，短程航線由45美元調降為35美元（約新台幣1082元），長程航線由117美元調降為91美元（約新台幣2813元），本月7日起生效。

另外，民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊（如油料成本占總成本比例或計算方式等），以化解消費者疑慮，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。