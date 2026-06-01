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端午吃粽不怕「暈碳」 奇美醫推混米健康粽兼顧美味與永續

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
端午節將至，應景美食粽子總讓不少民眾吃完後易出現昏昏欲睡、腹脹不適等「暈碳」現象，奇美醫院營養科今年推介3款混米健康粽，希望讓民眾在享受節慶美食之餘，也能降低身體負擔。記者萬于甄／攝影
端午節將至，應景美食粽子總讓不少民眾吃完後易出現昏昏欲睡、腹脹不適等「暈碳」現象，奇美醫院營養科今年推介3款混米健康粽，希望讓民眾在享受節慶美食之餘，也能降低身體負擔。記者萬于甄／攝影

端午節將至，粽子成為家家戶戶餐桌上的應景美食，但不少民眾吃完粽子後容易出現昏昏欲睡、腹脹不適等情況，奇美醫院營養科營養師林姿言說，這種情況就是俗稱「暈碳」的現象，多半與傳統粽子多以純糯米及高油脂餡料製作有關。

林姿言表示，傳統粽子主要以糯米製作，其澱粉結構為「支鏈澱粉」，較不易消化，易造成腸胃脹氣，加上糯米升糖指數較高，餐後血糖快速上升再下降，容易引發疲倦、嗜睡等症狀，且粽子配料包含五花肉、鹹蛋黃等，單顆粽子熱量接近400至500大卡，相當於一個便當，長期攝取恐增加心血管負擔。

為兼顧健康與環境永續，奇美醫院今年結合台南在地農產推出3款「混米健康粽」，包含官田菱角虱目魚粽、新化筍香毛豆雞粽及台南在地水果涼粽，希望讓民眾在享受節慶美食之餘，也能降低身體負擔。

林姿言說明，官田菱角虱目魚粽加入紅藜、紫米及菱角，並以虱目魚取代五花肉；新化筍香毛豆雞粽則結合黑米、雞肉、毛豆及麻竹筍，提高膳食纖維與優質蛋白質攝取；水果涼粽則以西谷米為外皮，包入關廟鳳梨及玉井芒果等在地水果，減少精製糖使用。

林姿言提醒，民眾想健康過端午，可掌握3原則，包括吃粽前先攝取一碗燙青菜增加飽足感與纖維攝取、每天以1顆粽子取代正餐為宜，以及減少甜辣醬、醬油膏等高鈉沾醬使用；透過混米與在地食材搭配，不僅有助穩定血糖、降低「暈碳」不適，也能支持在地農業，讓端午節吃得更健康、更永續。

粽子 奇美醫院

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