外泌體非萬靈丹 國衛院揭「雙面真相」 破解癌轉移與神經修復關鍵密碼

近年外泌體（Exosome）被視為再生醫學新寵，從美容保養到神經修復、抗老化，醫療與醫美領域幾乎無所不包。國家衛生研究院最新研究發現，外泌體並非「萬靈丹」，有些甚至可能成為癌細胞轉移的幫兇。其真正決定療效的關鍵，不在於來自哪種細胞，而是這奈米級微小囊泡「裝了什麼」以及「送到哪裡」。

這項由國衛院細胞及系統醫學研究所副所長李華容研究團隊完成的研究，從癌症轉移與神經修復兩大方向切入，試圖打開外泌體長期被視為「黑盒子」的神秘面紗，研究成果已陸續刊登於國際權威期刊「Cancer Research」與「Journal of Extracellular Vesicles」。

李華容指出，目前市面上許多外泌體產品，大多僅強調來源細胞，卻缺乏有效成分分析、體內分布追蹤及作用機制驗證。事實上，細胞外囊泡的療效與安全性至少受到四大因素影響，包括來源細胞當時的生理狀態、內含的活性成分、進入人體後的分布位置，以及是否能精準抵達病灶。

「外泌體不一定是治療幫手，也可能成為癌症擴散的推手。」李華容說，外泌體就像是細胞間的「快遞員」或「通訊軟體」，進行訊息傳遞與交互作用，包括細胞之間的溝通互動，甚至是組織與器官，但是也參與癌細胞的侵襲、轉移移等病理過程。

研究團隊在乳癌肺轉移研究中發現，部分具有高度肺轉移能力的乳癌細胞，表面帶有特殊的醣化修飾，如同取得一張「肺部通行證」，能更容易穿越肺部血管屏障並形成轉移病灶。而這些癌細胞釋放出的外泌體，同樣攜帶類似訊號，會提前改變肺部微環境，提高血管通透性，替癌細胞鋪路，形成所謂的「先鋒部隊」。

李華容形容，過去認為癌細胞轉移像是隨波逐流，但最新證據顯示，轉移其實是一場有計畫、有策略的精準攻擊。若未經篩選或品質管控的外泌體被廣泛應用，理論上甚至可能增加癌症擴散風險。

不過，外泌體的另一面，是驚人的治療潛力。研究團隊利用特定小分子調控間質幹細胞狀態，成功誘導細胞產生具有神經修復能力的功能型外泌體（NHRI-iExo）。這類外泌體富含特定脂質型活性分子，可穩定送達受損腦部組織，促進神經細胞再生、降低神經發炎反應，並改善動物模型的學習與記憶能力。

研究進一步證明，當研究人員刻意移除其中關鍵活性成分後，神經修復效果便明顯下降，首次清楚驗證外泌體療效並非來自「神秘力量」，而是來自可被解析、可被量測的特定生物分子。

為了解決外泌體進入人體後「去了哪裡」的難題，團隊建立生物正交點擊標記技術與SPECT影像追蹤平台，能在不影響外泌體活性的情況下，即時觀察其在體內的移動軌跡與組織分布。研究顯示，功能型外泌體確實能優先聚集於受損腦區，證實其具有精準導航能力。

國家衛生研究院院長司徒惠康表示，外泌體未來若要真正走向臨床治療，不應只追求大量生產，而是必須建立完整品質標準，包括有效成分鑑定、作用機制解析、體內分布追蹤及病灶遞送能力驗證。唯有做到「可被定義、可被檢測、可被追蹤、可被驗證」，才能讓外泌體治療真正從實驗室走向病床，成為安全且可靠的新世代精準醫療工具。