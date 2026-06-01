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機票晚點買！油價回落、燃油附加費6月7日起調降
隨國際航空燃油價格下跌，交通部民用航空局1日表示，國籍航空公司國際線客運燃油附加費將自6月7日起調降，短程航線由45美元降至35美元，長程航線由117美元降至91美元。
民航局指出，為兼顧消費者權益與航空業營運需求，2005年即與國籍航空公司建立客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價作為收費基準。
依現行機制，當國際航空燃油每桶牌價未達40美元時不收取燃油附加費；40美元至未滿50美元為第2級距，短程航線收取5美元、長程航線收取13美元，之後油價每增加10美元，短程航線加收2.5美元，長程航線加收6.5美元。
民航局表示，依據中油今日公告的國際航空燃油價格，每桶由208.78美元降至160.1美元，相當於由第18級距降至第14級距，因此國籍航空公司國際線客運燃油附加費同步調降。
調整後，短程航線燃油附加費由45美元降為35美元，長程航線由117美元降為91美元，自6月7日起正式生效。
民航局並要求航空公司以適當方式揭露相關資訊，包括油料成本占總成本比例及燃油附加費計算方式等，以增進資訊透明度並減少消費者疑慮。旅客可向各航空公司洽詢，或至航空公司官網查詢相關資訊。
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