早上別喝第一杯自來水？毒物醫曝原因：晚上取水較乾淨

不少人喜歡早晨以一杯白開水開啟一天，但專家提醒，煮水的時間和方式大有學問，稍有不慎可能影響健康。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海與知名護理師「無毒教母」譚敦慈近日在《早安健康》節目中提醒用水安全，建議民眾應選擇晚上取用自來水，並掌握正確的煮水方法，以確保飲用水的安全性。

顏宗海指出，自來水經過水公司嚴格把關，需通過68項檢驗標準才能供應使用，水質基本上是安全的。由於白天用水頻繁，水流動快速，即便是老舊的水管也不易釋放重金屬，因此晚上取用的自來水相對較為乾淨。相對地，清晨的自來水因在水管中靜置了一整夜，可能會有微量重金屬溶出，不建議直接飲用，而可用於刷牙、洗臉或沖馬桶等用途。

針對自來水加氯消毒後可能產生的副產物「三鹵甲烷」（THMs），顏宗海強調，這些物質具有潛在致癌風險，但只要採取正確的煮水方式，即可有效降低其含量。他建議，將自來水煮沸後，打開鍋蓋並轉小火繼續加熱3至5分鐘，讓三鹵甲烷完全揮發。此外，他也提醒民眾定期更換淨水器的濾心，以確保過濾效果。

針對部分民眾對自來水中氯含量的疑慮，譚敦慈則表示，自來水中的氯量根據相關檢測數據顯示僅為0.4至0.6 ppm，遠低於對人體有害的範圍。此外，自來水中三鹵甲烷的含量也經過嚴格監測，均低於國際標準限值（80 ppb），對健康影響微乎其微，因此不必過度擔憂。

為了讓飲用水更安心，顏宗海與譚敦慈建議民眾遵循以下三個步驟：